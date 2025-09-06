टाटा की कारें 1.55 लाख रुपये तक होंगी सस्ती, जानिए मॉडलवार कटौती 

कटौती

किस गाड़ी पर कितनी कटौती?

कार निर्माता ने बताया कि टैक्स में कटौती के चलते टाटा टियागो की कीमत 75,000 रुपये तक घटा दी गई है, जबकि टिगोर 80,000 रुपये सस्ती हो गई है। साथ ही टाटा अल्ट्रोज खरीदने वालों को 1.10 लाख रुपये, पंच के लिए 85,000 रुपये, नेक्सन के लिए 1.55 लाख रुपये और कर्व के लिए 65,000 रुपये तक कम चुकाने होंगे। इसके अलावा टाटा हैरियर और सफारी की कीमतों में क्रमशः 1.4 लाख और 1.45 लाख रुपये तक की कटौती होगी।