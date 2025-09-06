टाटा की कारें 1.55 लाख रुपये तक होंगी सस्ती, जानिए मॉडलवार कटौती
क्या है खबर?
GST परिषद की ओर से टैक्स में कटौती के बाद टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की कीमत 1.55 लाख रुपये तक घटा दी है। यह त्योहारों से पहले नई कार खरीदने वालों के लिए फायदेमंद साबित होगा। ऑटोमोबाइल निर्माता ने कहा कि वह कारों और SUV पर हाल ही में की गई GST कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देगी। संशोधित कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी, जब से बदली हुई GST दरें लागू होंगी।
कटौती
किस गाड़ी पर कितनी कटौती?
कार निर्माता ने बताया कि टैक्स में कटौती के चलते टाटा टियागो की कीमत 75,000 रुपये तक घटा दी गई है, जबकि टिगोर 80,000 रुपये सस्ती हो गई है। साथ ही टाटा अल्ट्रोज खरीदने वालों को 1.10 लाख रुपये, पंच के लिए 85,000 रुपये, नेक्सन के लिए 1.55 लाख रुपये और कर्व के लिए 65,000 रुपये तक कम चुकाने होंगे। इसके अलावा टाटा हैरियर और सफारी की कीमतों में क्रमशः 1.4 लाख और 1.45 लाख रुपये तक की कटौती होगी।
GST
GST स्लैब में किया गया है बदलाव
यह कदम GST परिषद द्वारा 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से स्लैब को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत तक सीमित करने की मंजूरी के बाद उठाया गया है। संशोधित दरों के तहत 1,200cc से कम और 4,000mm से कम लंबाई वाली पेट्रोल, LPG और CNG कारों और 1,500cc और 4,000mm तक लंबाई वाली डीजल कारें 18 प्रतिशत की दर के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा 350cc तक की मोटरसाइकिलें, तिपहिया वाहन और 1200cc तक की हाइब्रिड कारें भी सस्ती होंगी।