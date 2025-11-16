सनरूफ के साथ आती हैं हुंडई एक्सटर से मारुति डिजायर, कीमत में सबसे किफायती 

खरीदारों की भारी मांग के चलते वर्तमान में आने वाले ज्यादातर मॉडल्स में सनरूफ अब एक आम फीचर बनता जा रहा है। इनके लिए ग्राहकों को थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे में लोग इसमें किफायती विकल्प तलाशते हैं, ताकि वे जेब पर ज्यादा भार डाले बिना इस प्रीमियम फीचर का लुत्फ उठा सकें। 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली कारों और SUV में भी सनरूफ उपलब्ध हैं। आइये जानते हैं 5 सबसे किफायती विकल्प कौनसे हैं।

#1 हुंडई एक्सटर की कीमत: 7.02 लाख रुपये दक्षिण कोरियाई हुंडई की भारत में मौजूद सबसे छोटी SUV एक्सटर का S स्मार्ट वेरिएंट सनरूफ के साथ 7.02 लाख रुपये में खरीदा जा सकता है। i20 की तरह इसमें सनरूफ के लिए वॉयस कमांड मिलता है, जो इसके SX(O) कनेक्ट नाइट एडिशन वेरिएंट से शुरू होती है। हुंडई एक्सटर में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ CNG वेरिएंट भी उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे किफायती वेरिएंट S प्लस एग्जीक्यूटिव वेरिएंट में यह फीचर मिलता है, जिसकी कीमत 8.14 लाख रुपये है।

#2 टाटा पंच की कीमत: 7.06 लाख रुपये सनरूफ के साथ आने वाली सबसे किफायती कारों में टाटा पंच दूसरे नंबर पर है, जिसके एडवेंचर S वेरिएंट में यह सुविधा दी गई है। इसकी कीमत 7.06 लाख रुपये है। यह वेरिएंट 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन (88hp/115Nm) को 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इसमें CNG पावरट्रेन के साथ मैनुअल वेरिएंट भी आता है, जो इसे 7.93 लाख रुपये की कीमत वाला सबसे किफायती CNG कार बनाता है।

#3 किआ सोनेट की कीमत: 7.70 लाख रुपये किआ मोटर्स की सोनेट में HTE(O) पेट्रोल वेरिएंट इसका सबसे किफायती सनरूफ की पेशकश करने वाला मॉडल है, जिसकी कीमत 7.70 लाख रुपये है। किआ सोनेट में इस फीचर के लिए 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, टर्बो-डीजल इंजन का विकल्प भी मिलता है, जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है। इस पावरट्रेन वाले HTK (O) वेरिएंट की कीमत 9.93 लाख रुपये है, जो इसे सनरूफ वाली सबसे किफायती डीजल कार बनाता है। सुरक्षा के लिए लेवल-1 फीचर्स वाला कैमरा-आधारित ADAS सिस्टम दिया है।

#4 महिंद्रा XUV 3XO की कीमत: 8.60 लाख रुपये महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर से XUV 3XO के नए लॉन्च किए गए RevX M (O) ट्रिम से यह सुविधा उपलब्ध है, जो 1.2-लीटर 3-सिलेंडर, टर्बो-पेट्रोल इंजन (111hp/200Nm) और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। इसकी कीमत 8.60 लाख रुपये है। टाटा नेक्सन की तरह XUV 3XO के उच्च वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ मिलता है। इसका RevX A वेरिएंट 9.99 लाख रुपये के साथ आता है, जो इसे पैनोरमिक सनरूफ वाली सबसे किफायती SUV बनाता है।