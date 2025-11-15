नई टाटा सिएरा से उठा पर्दा, जानिए क्या मिले हैं फीचर 

टाटा मोटर्स ने शनिवार (15 नवंबर) को अपनी नई सिएरा से पर्दा उठा दिया है। इस नेमप्लेट ने 2 दशक बाद वापसी की है, जिसे 2003 में बंद कर दिया गया था। 1991 में पहली बार लॉन्च हुई टाटा सिएरा भारत में निर्मित पहली SUV में से एक होने के साथ-साथ कार निर्माता की पहली ऑफ-रोडर SUV भी है। इसे अब नियो-रेट्रो डिजाइन और उन्नत तकनीक के साथ 21वीं सदी के लिए फिर से तैयार किया गया है।

एक्सटीरियर ऐसा है नई सिएरा का लुक टाटा सिएरा को बॉक्सी लुक में आगे कंट्रास्टिंग ग्लॉस-ब्लैक पैनल, कनेक्टेड LED DRL, प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स और पीछे पूरी चौड़ाई वाली LED टेललाइट बार है। लेटेस्ट कार में बंपर ग्लॉस-ब्लैक एक्सेंट और फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक मजबूत स्पर्श जोड़ता है, जबकि दोनों तरफ 2 पिक्सेल-आकार के LED फॉग लैंप और फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स खूबसूरत बनाते हैं। इसमें 19-इंच के अलॉय व्हील, व्हील आर्च और दरवाजों पर काली बॉडी क्लैडिंग, काले ORVMs और काली रूफ रेल्स शामिल हैं।

इंटीरियर इंटीरियर में मिलेंगे ये फीचर इंटीरियर की बात करें तो अंदर डैशबोर्ड पर 3 स्क्रीन हैं, जिनमें एक ड्राइवर डिस्प्ले के लिए और 2 इंफोटेनमेंट के लिए हैं, जो दोनों के बीच कंटेंट को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इसमें 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, एक चमकदार टाटा लोगो और टच-सेंसिटिव कंट्रोल्स हैं। केबिन का रंग काला और ग्रे है और C-पिलर तक फैला पैनोरमिक सनरूफ इसे हवादार अहसास देता है। अंदर ड्यूल-टोन बेज और ग्रे थीम वाली सीटें, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर जैसी सुविधाएं हैं।