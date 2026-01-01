जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बने, कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। आज उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर पद की शपथ ली। शहर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी मेयर ने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली है। अब तक ज्यादातर मेयर बाइबिल पर हाथ रखकर शपथ लेते रहे हैं। उन्होंने टाइम्स स्क्वायर के नीचे एक बंद पड़े सबवे स्टेशन पर अपना निजी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया।

बयान आज ही सार्वजनिक तौर पर भी शपथ लेंगे ममदानी शपथ के बाद अपने पहले भाषण में ममदानी ने कहा कि जिस पुराने मेट्रो स्टेशन पर समारोह आयोजित किया गया था, वह शहर की जीवंतता, स्वास्थ्य और विरासत के लिए सार्वजनिक परिवहन के महत्व का प्रमाण है। इसके बाद ममदानी ने सभी को धन्यवाद भी दिया। हालांकि, ये समारोह निजी था। आज ही एक और सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, जिसमें अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ममदानी को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद एक सार्वजनिक पार्टी का भी आयोजन किया जाएगा।

कुरान ममदानी ने ऐतिहासिक कुरान का किया इस्तेमाल ममदानी ने जिस कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली, वो करीब 200 साल पुराना है, जिसे न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी से उधार लिया गया है। ये ऐतिहासिक कुरान अश्वेत इतिहासकार और लेखक आर्टुरो शोम्बर्ग का है, जिन्होंने 1926 में इसे न्यूयॉर्क लाइब्रेरी को अपनी 4,000 पुस्तकों के साथ बेच दिया था। शोम्बर्ग ने 1920 और 1930 के दशक न्यूयॉर्क में हार्लेम पुनर्जागरण में अहम भूमिका निभाई थी। इस कुरान का निर्माण 19वीं शताब्दी में ओटोमन सीरिया में हुआ था।

नियुक्तियां ममदानी ने रमजी कासेम को मुख्य कानूनी सलाहकार नियुक्त किया ममदानी ने माइक फ्लिन को परिवहन विभाग का नया आयुक्त नियुक्ति किया। वहीं, शहर के अगले मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में रमजी कासेम को जिम्मेदारी दी है। कासेम नागरिक अधिकारों के वकील और प्रोफेसर हैं। वे प्रवासियों और हिरासत में लिए गए लोगों के कानूनी अधिकारों के लिए काम करते हैं। वे जो बाइडन के कार्यकाल में वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। ममदानी के इस कदम का विरोध भी हो रहा है।

