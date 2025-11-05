न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को याद किया, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर भारतीय मूल के जोहरान ममदानी (36) ने चुनाव जीतने के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद किया। ममदानी ने अपने पहले विजय भाषण में कहा कि उन्हें इस जीत के समय जवाहरलाल नेहरू के शब्द याद आ रहे हैं। नेहरू का नाम लेते ही सभागार जोश और उल्लास भरे शोर से गूंज उठा। इस दौरान ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा।
भाषण
क्या बोले ममदानी?
ममदानी ने कहा, "आपके सामने खड़े होकर, मुझे जवाहरलाल नेहरू के शब्द याद आ रहे हैं। इतिहास में ऐसा क्षण बहुत कम आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से दमित राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज रात, न्यूयॉर्क ने ठीक यही किया है। यह नया युग स्पष्टता, साहस और दूरदर्शिता की मांग करता है, बहानेबाजियों की नहीं।"
ट्विटर पोस्ट
VIDEO | USA: Addressing his supporters after winning New York city mayoral elections, Indian-origin democratic socialist lawmaker, Zohran Mamdani (@ZohranKMamdani), quotes former Prime Minister of India Jawaharlal Nehru in his victory speech.— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2025
He says, “Standing before you, I’m… pic.twitter.com/gydR3zPsql
निशाना
ममदानी ने भाषण के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, "हम कुलीनतंत्र-अधिनायकवाद का जवाब उस ताकत से दे सकते हैं जिससे वह डरता है, न कि उस तुष्टिकरण से जिसकी उसे लालसा है। अगर कोई ट्रंप द्वारा धोखा दिए राष्ट्र को उसे हराने का तरीका दिखा सकता है, तो वह शहर है जिसने उसे जन्म दिया...तो ट्रंप, मुझे पता है आप देख रहे हैं, मेरे पास आपके लिए चार शब्द हैं, आवाज तेज कर दो!"
हमला
राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क मेयर के चुनाव में ममदानी के खिलाफ बयान दिया था और उनके जीतने पर शहर का फंड कटौती करने की धमकी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार ममदानी जीतते हैं तो वह शहर के लिए संघीय निधि का योगदान कम कर देंगे। उन्होंने लिखा कि वह ममदानी की जगह पूर्व डेमोक्रेट सदस्य कुओमो को चुनना पसंद करेंगे। ट्रंप ने अपनी पार्टी के स्लावी को ममदानी का साथी बताया था।