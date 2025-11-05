न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को याद किया, जानिए क्या कहा

भाषण क्या बोले ममदानी? ममदानी ने कहा, "आपके सामने खड़े होकर, मुझे जवाहरलाल नेहरू के शब्द याद आ रहे हैं। इतिहास में ऐसा क्षण बहुत कम आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से दमित राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज रात, न्यूयॉर्क ने ठीक यही किया है। यह नया युग स्पष्टता, साहस और दूरदर्शिता की मांग करता है, बहानेबाजियों की नहीं।"

निशाना ट्रंप को निशाने पर लिया ममदानी ने भाषण के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, "हम कुलीनतंत्र-अधिनायकवाद का जवाब उस ताकत से दे सकते हैं जिससे वह डरता है, न कि उस तुष्टिकरण से जिसकी उसे लालसा है। अगर कोई ट्रंप द्वारा धोखा दिए राष्ट्र को उसे हराने का तरीका दिखा सकता है, तो वह शहर है जिसने उसे जन्म दिया...तो ट्रंप, मुझे पता है आप देख रहे हैं, मेरे पास आपके लिए चार शब्द हैं, आवाज तेज कर दो!"