AI इंपैक्ट समिट 2026 में कई देशों के राष्ट्रपति समेत कौन-कौन कर रहा भागीदारी?

दिल्ली में आयोजित AI शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैंक्रो, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई समेत कई प्रमुख लोग शामिल होंगे

लेखन गजेंद्र 10:27 am Feb 16, 202610:27 am

क्या है खबर?

दिल्ली में प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम AI शिखर सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय नेताओं की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहां 16 से 20 फरवरी तक कई देशों के विदेशी मेहमान जुटेंगे। इंडिया-AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 तीन सिद्धांतों पर आधारित है- लोग, ग्रह और प्रगति, जो AI पर सहयोग के लिए भारत के दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 45 से अधिक देशों से मंत्रिमंडल प्रतिनिधि आएंगे।