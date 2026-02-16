मशहूर ओडिया गायिका गीता पटनायक का निधन, ब्रेन स्ट्रोक बना मौत की वजह
क्या है खबर?
ओडिया फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर आ रही है। मशहूर गायिका गीता पटनायक का ओडिशा के कटक स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। उनके निधन की पुष्टि परिवार के एक सदस्य द्वारा की गई है, जिससे फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि गायिका का पार्थिव शरीर 16 फरवरी को उनके आवास पर रखा जाएगा।
वजह
ब्रेन स्ट्रोक के कारण चली गई गीता पटनायक की जान
PTI के मुताबिक, 73 वर्षीय गायिका 12 फरवरी को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थीं। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें कटक के कैपिटल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान पता चला कि गीता को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया। गायिका के बहनोई प्रदोश पटनायक ने बताया कि 15 फरवरी की शाम इलाज के दौरान डॉक्टर ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया।
परिचय
5 दशक से लंबा रहा करियर, कई लोकप्रिय गानों को दी आवाज
गीता का संगीत करियर लगभग 5 दशक से लंबा चला। उन्होंने अपने करियर में कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया और बेहरतीन गानों का हिस्सा बनी थीं। दिग्गज ओडिया गायक अक्षय मोहंती के साथ गाए गानों ने गीता को सबसे ज्यादा लोकप्रियता दिलाई थी। इसमें फिल्म 'जाजाबार' का गाना 'फुर किना उदिगला बानी' मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। उनके निधन पर मनोरंजन जगत के अलावा, बीजद प्रमुख नवीन पटनायक और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी श्रद्धांजलि दी है।