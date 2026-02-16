मशहूर ओडिया गायिका गीता पटनायक का निधन, ब्रेन स्ट्रोक बना मौत की वजह

वजह

ब्रेन स्ट्रोक के कारण चली गई गीता पटनायक की जान

PTI के मुताबिक, 73 वर्षीय गायिका 12 फरवरी को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थीं। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें कटक के कैपिटल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान पता चला कि गीता को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया। गायिका के बहनोई प्रदोश पटनायक ने बताया कि 15 फरवरी की शाम इलाज के दौरान डॉक्टर ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया।