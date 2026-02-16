शादी की खबरों के बीच रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, देखें वीडियो

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा मुंबई एयरपोर्ट पर साथ दिखे

लेखन ज्योति सिंह 10:35 am Feb 16, 202610:35 am

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहे हैं। भले ही यह सितारे शादी की खबरों की पुष्टि न कर रहे हों, लेकिन फैंस मान चुके हैं कि दोनों यह खुशखबरी जल्द ही उनके साथ साझा करेंगे। इस बीच, रश्मिका और विजय को मुंबई एयरपोर्ट पर पैपराजी ने अपने कैमरे में कैद किया। दोनों ने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था, लेकिन उनका वीडियो वायरल हो गया है।