यमन के तट पर LPG टैंकर में विस्फोट, 23 भारतीय बचाए गए
क्या है खबर?
यमन के तट पर कैमरून ध्वज वाले MV फाल्कन जहाज में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) टैंकर में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें 23 भारतीय चालक दल के सदस्य फंस गए। जहाज यमन के अदन बंदरगाह के दक्षिण-पूर्व में जिबूती के लिए रवाना हुआ था। घटना के समय जहाज पूरी तरह LPG से भरा था। सभी सदस्यों को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया है। अभी हादसे के कारणों का पता नहीं चला है।
हादसा
जहाज का 15 प्रतिशत हिस्सा आग की चपेट में आया
जहाज में आग लगने के बाद जहाह के मालिक ने तत्काल संकटकालीन अनुरोध किया, जिसके बाद रक्षात्मक ऑपरेशन चलाकर खोज अभियान शुरू किया गया। लाल सागर और अदन की खाड़ी में नौवहन करने वाले नागरिक जहाजों और चालक दल की सुरक्षा करने वाले यूनावफोर एस्पाइड्स ने बताया कि उसके फोर्स कमांडर रियर एडमिरल एंड्रिया क्वोंडामाटेओ के समन्वय में बचाव अभियान सफल रहा। आग की चपेट में आने से जहाज का 15 प्रतिशत हिस्सा जल गया था।
जांच
2 सदस्य लापता
घटना के समय जहाज पर 26 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिसमें 23 भारतीय और 1 यूक्रेनी सदस्य शामिल था। सभी बच गए हैं। अभी 2 सदस्य लापता बताए जा रहे हैं। जहाज को जिबूती बंदरगाह तक लाया गया और नाविकों को सुरक्षित रूप से जिबूती तटरक्षक बल को सौंप दिया गया है। एसपाइड्स ने सभी सक्षम प्राधिकारियों को सूचित किया है कि क्षेत्र में जहाजों को विस्फोट के जोखिम के कारण सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी।