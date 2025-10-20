यमन के तट पर MV फाल्कन जहाज में विस्फोट के बाद लगी आग (प्रतीकात्मक तस्वीर)

यमन के तट पर LPG टैंकर में विस्फोट, 23 भारतीय बचाए गए

लेखन गजेंद्र 02:07 pm Oct 20, 202502:07 pm

क्या है खबर?

यमन के तट पर कैमरून ध्वज वाले MV फाल्कन जहाज में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) टैंकर में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें 23 भारतीय चालक दल के सदस्य फंस गए। जहाज यमन के अदन बंदरगाह के दक्षिण-पूर्व में जिबूती के लिए रवाना हुआ था। घटना के समय जहाज पूरी तरह LPG से भरा था। सभी सदस्यों को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया है। अभी हादसे के कारणों का पता नहीं चला है।