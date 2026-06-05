शी जिनपिंग 7 साल बाद जाएंगे उत्तर कोरिया, कितना अहम है दौरा?

उत्तर कोरिया

दौरे के उत्तर कोरिया के लिए क्या हैं मायने?

सिंगापुर के नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के जेम्स चार के अनुसार, उत्तर कोरिया के पास किसी प्रमुख शक्ति द्वारा राजनयिक मान्यता प्राप्त करने के कम विकल्प हैं और वह चीन से ज्यादा विकास सहायता कीे मांग कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि किम परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता चाहते हैं ताकि प्रतिबंध हटवाए जा सके। इसके बाद वे परमाणु क्षमता कम करने के बदले रियायतें हासिल करते हुए अमेरिका के साथ वार्ता आगे बढ़ाएंगे।