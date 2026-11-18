शेनजेन आजकल वैश्विक कूटनीति का एक अहम केंद्र बन गया है। शी और पुतिन ने अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर बात की।

चीन अभी रूस से काफी ज़्यादा तेल खरीद रहा है, खासकर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद से, इसलिए यह बातचीत और भी खास थी।

इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी एक और शिखर सम्मेलन से यहां पहुंचे। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि वे उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से भी यहीं मिल सकते हैं।

यह सब ऐसे समय में हो रहा था जब APEC में अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव भी चर्चा में था। इसी वजह से ये बातचीतें दुनिया की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थीं।