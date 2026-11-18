APEC शिखर सम्मेलन के बहाने इस साल पांचवीं बार मिले राष्ट्रपति शी और पुतिन
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल पांचवीं बार मिले हैं। यह मुलाकात चीन शेनजेन में हो रहे बड़े APEC शिखर सम्मेलन के दौरान हुई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी अहम मुलाकात होने वाली थी, उससे पहले हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर ध्यान दिया।
मुख्य तौर पर द्विपक्षीय व्यापार, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, वित्तीय संबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बात हुई।
शेनजेन बना वैश्विक कूटनीति का केंद्र
शेनजेन आजकल वैश्विक कूटनीति का एक अहम केंद्र बन गया है। शी और पुतिन ने अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर बात की।
चीन अभी रूस से काफी ज़्यादा तेल खरीद रहा है, खासकर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद से, इसलिए यह बातचीत और भी खास थी।
इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी एक और शिखर सम्मेलन से यहां पहुंचे। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि वे उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से भी यहीं मिल सकते हैं।
यह सब ऐसे समय में हो रहा था जब APEC में अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव भी चर्चा में था। इसी वजह से ये बातचीतें दुनिया की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थीं।