होबार्ट के बेलेरिव ओवल स्टेडियम में डकेट ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने आक्रामक बल्लेबाजी की और सिर्फ 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टॉम बैंटन (44) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़े। डकेट ने निरंतर अंतराल पर रहे विकेटों के बीच 94 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।

इस सीरीज के पहले 2 वनडे मैचों में उन्होंने 9 और 9 रन के स्कोर किए थे।