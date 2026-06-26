वेनेजुएला में भूकंप से कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा आ सकती है

वेनेजुएला में आए भूकंप से क्या बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें?

लेखन आबिद खान 11:16 am Jun 26, 202611:16 am

क्या है खबर?

वेनेजुएला में कल आए दोहरे भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 235 लोगों की मौत हो गई है और 4,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। अभी भी बचाव अभियान जारी है। भूकंप का असर जान-माल से परे कच्चे तेल की आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। वेनेजुएला सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है। भारत भी वेनेजुएला से तेल खरीद रहा है। आइए समझते हैं क्या भूकंप से कच्चा तेल महंगा होगा।