वेनेजुएला में आए भूकंप से क्या बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें?
क्या है खबर?
वेनेजुएला में कल आए दोहरे भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 235 लोगों की मौत हो गई है और 4,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। अभी भी बचाव अभियान जारी है। भूकंप का असर जान-माल से परे कच्चे तेल की आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। वेनेजुएला सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है। भारत भी वेनेजुएला से तेल खरीद रहा है। आइए समझते हैं क्या भूकंप से कच्चा तेल महंगा होगा।
वेनेजुएला
भारत के लिए क्यों अहम वेनेजुएला?
ईरान युद्ध के चलते खाड़ी देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई है। ऐसे में भारत ने आयात में विविधता लाई और वेनेजुएला से खरीद तेजी से बढ़ाई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल और मई 2026 में वेनेजुएला भारत के सबसे बड़े कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा। वेनेजुएला से औसत मासिक आयात वित्त वर्ष 2025-26 में केवल 64,000 मीट्रिक टन था, जो इस साल अप्रैल-मई में करीब 10 लाख मीट्रिक टन हो गया।
भूकंप
भूकंप से वेनेजुएला के तेल संसाधनों को नुकसान पहुंचा है?
अभी तक इसके बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालांकि, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि शक्तिशाली भूकंपों के बावजूद वेनेजुएला के तेल बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचा है और तेल संचालन में अभी तक कोई बड़ी बाधा नहीं आई है। भूकंप से आवासीय इलाकों, परिवहन बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हालांकि, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आमतौर पर औद्योगिक नुकसान का आकलन बाद में किया जाता है।
भारत
क्या देश में दोबारा हो सकती है ईंधन की कमी?
फिलहाल हालात ऐसे नहीं है। भारत 35 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल आयात करता है और पिछले कुछ वर्षों में आयात में काफी विविधता लाई है। भारत रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। साथ ही इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), अमेरिका, ब्राजील और कई अफ्रीकी उत्पादकों से भी तेल खरीदा जा रहा है। इसके अलावा भारतीय तेल कंपनियां स्टॉक बनाए रखती हैं और वैश्विक उपलब्धता के आधार पर खरीद को समायोजित करती हैं।
कीमत
क्या बढ़ सकती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें?
फिलहाल नहीं। भारत में ईंधन की कीमतें कई वजहों से प्रभावित होती हैं, जिनमें वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें, विनिमय दरें, टैक्स और सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों द्वारा लिए गए फैसले शामिल हैं। वेनेजुएला में थोड़े समय के लिए होने वाली व्यवधान से तत्काल कीमतों में वृद्धि होने की संभावना नहीं है। हालांकि, लंबे समय तक आपूर्ति बाधित रही तो जरूर मामूली असर देखने को मिल सकता है।
आगे क्या
आगे क्या होगा?
वेनेजुएला में अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। तेल कंपनियां उत्पादन क्षेत्रों, पाइपलाइनों, बंदरगाहों और निर्यात टर्मिनलों का निरीक्षण कर रही हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार इस बात पर नजर रख रहे हैं कि निर्यात सामान्य रूप से जारी रहता है या इसमें बाधा आती है। जब तक वेनेजुएला से निर्यात निर्बाध रूप से जारी रहता है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को तत्काल कोई खतरा होने की संभावना नहीं है।