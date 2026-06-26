वेनेजुएला में आए 2 जबरदस्त भूकंप में मरने वालों संख्या 235 पार, 4,500 से अधिक घायल

भूकंप

भूकंप से वेनेजुएला की GDP का 7 प्रतिशत तक नुकसान

अल जज़ीरा ने अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुमानों से बताया कि भूकंप से 7.5 अरब डॉलर (करीब 70,950 करोड़ रुपये) से अधिक या वेनेजुएला के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 7 प्रतिशत तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, वेनेजुएला के विशाल तेल और गैस के बुनियादी ढांचे को भूकंप से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि, बिजली आपूर्ति ठप होने से रोजाना करीब 12 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है।