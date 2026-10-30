अमेरिकी सेना 1950-1953 के बाद फिर खोद रही सामूहिक कब्रें, क्या बड़ा युद्ध होने वाला है?

वैसे अमेरिका युद्ध के समय मारे गए सैनिकों के शवों को वापस लाने की जरूरत बताता है, लेकिन वह बड़े पैमाने पर मौत के दौरान अस्थायी कब्र की इजाजत भी देता है।

इसका इस्तेमाल तब और जरूरी हो जाता है, जब सुरक्षा, परिवहन की कमी के अलावा, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या परमाणु हथियारों से हुई मौतों से शवों को वापस लाने में समस्या होती है।

अमेरिकी सेना के सभी स्तर के कमांडर शवों की देखभाल के लिए जिम्मेदार होते हैं।