NewsBytesExplainer: UN ने क्यों बदला दुनिया का नक्शा, क्या वास्तव में बदल जाएगा देशों का आकार?

मर्केटर नक्शे में जैसे-जैसे कोई इलाका भूमध्य रेखा से दूर जाता है, वह ज्यादा बड़ा दिखाई देता है।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्रीनलैंड और अफ्रीका है। मर्केटर नक्शे में ग्रीनलैंड आकार में लगभग अफ्रीका के बराबर दिखाई देता है, लेकिन असल में अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है।

ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल करीब 22 लाख वर्ग किलोमीटर है। वहीं, अफ्रीका का क्षेत्रफल करीब 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसके बावजूद मर्केटर नक्शे में दोनों का आकार लगभग समान है।