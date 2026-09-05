UN ने बदला दुनिया का नक्शा; 164 देशों ने किया समर्थन, विरोध में उतरा अमेरिका
क्या है खबर?
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया के नक्शे में बदलाव को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पुराने मर्केटर वर्ल्ड मैप की जगह ऐसे नक्शे के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें देशों और महाद्वीपों का आकार उनके असली क्षेत्रफल के लगभग समान दिखाई देता है। मतदान के दौरान 164 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने इसके खिलाफ मतदान किया। वहीं, 6 अन्य देशों ने मतदान से दूरी बना ली।
प्रस्ताव
क्या है UNGA का प्रस्ताव?
प्रस्ताव में कहा गया है कि नया नक्शा - जिसे इक्वल अर्थ कार्टोग्राफिक प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है, "दुनिया के कार्टोग्राफिक प्रतिनिधित्व की सटीकता में सुधार करता है।"
यह प्रस्ताव मानचित्रकारों द्वारा 2018 में विकसित किए गए इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देता है और सरकारों-संस्थानों को प्रोत्साहित करता है कि वे इसका उपयोग उन जगहों पर करें, जहां देशों और महाद्वीपों के आकार की सटीक तुलना करना जरूरी है।
आकार
अफ्रीका महाद्वीप का आकार बड़ा हुआ
नए नक्शें में अफ्रीकी महाद्वीप को बड़ा दिखाया गया है, जबकि उत्तरी अमेरिका और यूरोप को छोटा कर दिया गया है। एशिया के कुछ हिस्सों का आकार भी तुलनात्मक रूप से छोटा दिखेगा।
इस प्रस्ताव को टोगो ने पेश किया था।
हालांकि, यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और न ही यह मर्केटर नक्शे पर प्रतिबंध लगाता है। देश, स्कूल या संस्थान इस नए नक्शे को अपनाने के लिए बाध्यकारी भी नहीं हैं।
अमेरिका
अमेरिका ने क्यों किया विरोध?
अमेरिका ने इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह के कदम इस संस्था की विश्वसनीयता खोने का कारण हैं।
मतदान से पहले अमेरिकी प्रतिनिधि यारीना फेरेंसेविच ने कहा, "वास्तविक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यह निकाय 16वीं शताब्दी की मानचित्र परियोजनाओं और क्षतिपूर्ति और संज्ञानात्मक न्याय को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका पर बहस कर रहा है।"
उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रस्ताव 'वैचारिक एजेंडा' को बढ़ावा दे रहा है।
अफ्रीका
टोगो बोला- निष्पक्ष दुनिया की शुरुआत निष्पत्र मानचित्र से
अफ्रीकी संघ ने कहा, "सदियों से, मर्केटर प्रक्षेपण ने वैश्विक भूगोल को विकृत कर दिया है, जिससे अफ्रीका को ग्रीनलैंड के आकार तक सीमित कर दिया गया है, जबकि वास्तव में हमारा महाद्वीप 14 गुना बड़ा है।"
टोगो के विदेश मंत्री रॉबर्ट डुसे ने तर्क दिया कि मानचित्र शिक्षा और सामूहिक धारणाओं को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा, "एक निष्पक्ष दुनिया की शुरुआत एक निष्पक्ष मानचित्र से होती है।"