UNGA में दुनिया के नक्शे को बदलने से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया गया

UN ने बदला दुनिया का नक्शा; 164 देशों ने किया समर्थन, विरोध में उतरा अमेरिका

लेखन आबिद खान 09:35 am Sep 05, 202609:35 am

क्या है खबर?

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया के नक्शे में बदलाव को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पुराने मर्केटर वर्ल्ड मैप की जगह ऐसे नक्शे के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें देशों और महाद्वीपों का आकार उनके असली क्षेत्रफल के लगभग समान दिखाई देता है। मतदान के दौरान 164 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने इसके खिलाफ मतदान किया। वहीं, 6 अन्य देशों ने मतदान से दूरी बना ली।