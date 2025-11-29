डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के कार्यकारी आदेश क्यों रद्द किए, क्या होगा असर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा और विवादित कदम उठाया है। उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के 'ऑटोपेन' मशीन से साइन किए गए सभी कार्यकारी आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की घोषणा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडन के लगभग 92 प्रतिशत आदेश और दस्तावेज इसी मशीन के माध्यम से हस्ताक्षरित किए गए थे। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है।

बयान ट्रंप बोले- गैरकानूनी तरीके से ऑटोपेन से हस्ताक्षर किए गए ट्रंप ने कहा, 'स्लीपी बाइडन ने ऑटोपेन से जिस भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, उसे खत्म किया जाता है। अगर राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी है, तो ऑटोपेन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। मैं इसके द्वारा सभी कार्यकारी आदेश और ऐसी कोई भी चीज जिस पर सीधे तौर पर बाइडन ने हस्ताक्षर नहीं किए, तो मैं उन्हें रद्द कर रहा हूं, क्योंकि ऑटोपेन चलाने वालों ने ऐसा गैर-कानूनी तरीके से किया था।'

ऑटोपेन क्या होता है ऑटोपेन? ऑटोपेन एक मशीन होती है, जो किसी व्यक्ति के असली हस्ताक्षर की बिल्कुल सटीक नकल कर सकती है। बस इस मशीन में एक बार किसी हस्ताक्षर को स्कैन करना होता है, फिर चाहे जितनी बार ये हूबहू वैसा ही हस्ताक्षर कर सकती है। ट्रंप समेत अमेरिका के कई राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल करते आए हैं। अमेरिकी नियम-कानून भी कहते हैं कि राष्ट्रपति खुद हस्ताक्षर करने के बजाय अपने किसी अधीनस्थ के जरिए ऑटोपेन से भी हस्ताक्षर कर सकते हैं।

Advertisement

आदेश क्या बाइडन के आदेशों को रद्द कर सकते हैं ट्रंप? अमेरिकी संविधान में प्रावधान है कि कोई भी राष्ट्रपति अपने पिछले राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेशों को रद्द, संशोधित या अमान्य कर सकता है। यानी ट्रंप के पास बाइडन को आदेशों को रद्द करने का अधिकार है। हालांकि, क्षमादान और सजा में कमी के मामलों में राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित होती हैं। हालांकि, ऑटोपेन से किए गए हस्ताक्षर कानूनी रूप से मान्य हैं, इसलिए भी ट्रंप की घोषणा की कुछ सीमाएं हैं।

Advertisement

आदेश बाइडन के कौन-कौनसे अहम आदेश हो सकते हैं रद्द? बाइडन ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 162 कार्यकारी आदेश पारित किए थे। इनमें से 80 को ट्रंप ने पद संभालते ही रद्द कर दिया था। हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण आदेश अब भी लागू हैं। इनमें आदेश 14087, 14096 और 14110 शामिल हैं। 14087 आदेश अमेरिका में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की कीमतें कम करने से संबंधित है और दवा कंपनियों पर नियंत्रण लगाता है। आदेश 14096 गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के उपाय करता है।