PoK में हिंसा में 30 मौतें, भारत-पाकिस्तान में क्यों छिड़ी जुबानी जंग?

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भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से की ये अपील

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हत्याओं की निंदा की और पाकिस्तान पर क्षेत्र में असहमति को दबाने का आरोप लगाया। जायसवाल ने कहा, "पाकिस्तान द्वारा अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए भारत को दोषी ठहराने के प्रयास विफल होने वाले हैं।" भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी इस स्थिति पर ध्यान देने का आग्रह किया है। जायसवाल ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के गलत कामों और मानवाधिकार उल्लंघन के लिए उसे जवाबदेह ठहराएगा।