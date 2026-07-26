डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का आदेश दिया, क्या फिर शुरू हुई बातचीत?

एक्सियोस ने मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया कि ट्रंप ने नए हमले रोकने को कहा है। हालांकि, अभी स्पष्ट नहीं है कि ये फैसला अस्थायी है या लंबे समय तक लागू रहेगा।

इससे पहले ट्रंप ने संकेत दिया था कि दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, "हम उनसे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे गंभीर होते जा रहे हैं। हम कार्रवाई के लिए तत्पर हैं, लेकिन उनसे बात कर रहे हैं।"