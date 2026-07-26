BCCI कोचिंग स्टाफ की समीक्षा के लिए आयोजित करेगा बैठक, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अगले महीने की शुरुआत में एक समीक्षा बैठक आयोजित करने जा रहा है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे दौरों पर किए गए प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह निर्णय भारत की आयरलैंड से 2-0 और इंग्लैंड से 4-0 की सीरीज हार के बाद लिया गया है। भारत वर्तमान में जिम्बाब्वे में 3 मैचों की टी-20 सीरीज खेल रहा है, जिसमें उसने पहले 2 मैच अपने नाम कर लिए हैं।
जांच
जांच के दायरे में आया कोचिंग स्टाफ
आगामी समीक्षा में न केवल टीम के प्रदर्शन पर गौर किया जाएगा, बल्कि मुख्य कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में कोचिंग व्यवस्था का भी मूल्यांकन भी किया जाएगा।
लगातार मिल रही हार के बाद उनके कार्यकाल की गहन जांच-पड़ताल शुरू हो गई है।
क्रिकबज के अनुसार, BCCI द्वारा गंभीर के साथ काम करने वाले कुछ सहायक कर्मचारियों के अनुबंधों पर भी निर्णय लेने की उम्मीद है। ऐसे में यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है।
बैठक
अगस्त में निर्धारित है समीक्षा बैठक
BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने क्रिकबज को बताया कि समीक्षा बैठक अगस्त में होगी। हालांकि, उन्होंने इस बैठक में होने वाली चर्चाओं के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी।
जैसा कि बताया गया है कि भारत इस समय जिम्बाब्वे में 3 मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेल रहा है।
हालांकि, नियमित मुख्य कोच गंभीर और उनके सहायक स्टाफ को आराम दिया गया है, इसलिए जिम्बाब्वे दौरे पर वीवीएस लक्ष्मण और अन्य सहयोगी स्टाफ टीम के साथ हैं।
चर्चा
कोचिंग स्टाफ के भविष्य पर की जाएगी चर्चा
खबरों के मुताबिक, सहायक कोच रयान टेन डोएस्केट ने निजी कारणों से इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद अपने पद से मुक्त होने का अनुरोध किया है।
इस बीच, भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे पर निराशाजनक फील्डिंग प्रदर्शन के बाद फील्डिंग कोच टी दिलीप का भविष्य भी अनिश्चित बना हुआ है।
इस समीक्षा में टीम चयन, खिलाड़ियों के प्रदर्शन, रणनीतिक योजना और समग्र कोचिंग दिशा सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा।