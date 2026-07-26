BCCI कोचिंग स्टाफ की समीक्षा के लिए आयोजित करेगा बैठक

BCCI कोचिंग स्टाफ की समीक्षा के लिए आयोजित करेगा बैठक, जानिए क्या है कारण

लेखन भारत शर्मा 10:50 am Jul 26, 202610:50 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अगले महीने की शुरुआत में एक समीक्षा बैठक आयोजित करने जा रहा है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे दौरों पर किए गए प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह निर्णय भारत की आयरलैंड से 2-0 और इंग्लैंड से 4-0 की सीरीज हार के बाद लिया गया है। भारत वर्तमान में जिम्बाब्वे में 3 मैचों की टी-20 सीरीज खेल रहा है, जिसमें उसने पहले 2 मैच अपने नाम कर लिए हैं।