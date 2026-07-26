BCCI की हार्दिक पांड्या को लेकर खास योजना है

BCCI ने हार्दिक पांड्या के लिए वनडे क्रिकेट को लेकर क्या बनाई है योजना? जानिए विवरण

लेखन भारत शर्मा 11:19 am Jul 26, 202611:19 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) हर द्विपक्षीय वनडे सीरीज के लिए स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के चयन को प्राथमिकता नहीं दे रहा है। यह निर्णय बोर्ड द्वारा उनकी दीर्घकालिक फिटनेस और हाल ही में लगी चोट से उबरने पर ध्यान केंद्रित करने के कारण लिया गया है। BCCI का मुख्य लक्ष्य वनडे विश्व कप 2027 के लिए हार्दिक को पूरी तरह फिट और बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयार करना है। आइए BCCI की योजना पर नजर डालते हैं।