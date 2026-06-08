पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 7 लोग मारे गए (फाइल तस्वीर)

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तनाव, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 7 लोग मारे गए

लेखन गजेंद्र 03:17 pm Jun 08, 202603:17 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoK) में तनाव का माहौल है। यहां के रावलकोट शहर में प्रतिबंधित प्रदर्शनकारी समूह और पुलिस के बीच झड़प हो रही है, जो हिंसा में बदल गई है। रावलकोट के शीर्ष नागरिक अधिकारी, कमिश्नर सरदार वहीद ने बताया कि हिंसा में 3 नागरिक और 4 पुलिस अधिकारी मारे गए और 63 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सख्त चेतावनी जारी की गई है।