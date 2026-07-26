नथिंग ने कई बाजारों में कारोबार बंद करने की खबरों को अफवाह बताया है

क्या कई बाजारों से अपना कारोबार समेट रही नथिंग? जानिए कंपनी ने क्या कहा

क्या है खबर?

वनप्लस के अहम बाजारों में अपनी मौजूदगी कम करने की चर्चाओं के बाद अब एक और स्मार्टफोन ब्रांड नथिंग को लेकर भी इसी तरह की बातें की जा रही हैं। हालांकि, लंदन की इस कंपनी ने उन दावों को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि वह कई देशों में अपना कामकाज बंद कर रही है या बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। यह रिपोर्ट डिजिट की ओर से दी गई थी।