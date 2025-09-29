अमेरिका में क्यों ठप हुआ सरकारी कामकाज और क्या राष्ट्रपति ट्रंप के पास है इसका समाधान?

अमेरिका एक बार फिर सरकारी कामकाज बंदी के मुहाने पर खड़ा है। इसका कारण है कि बड़े स्तर पर विभाजित अमेरिकी कांग्रेस वित्तपोषण समझौते पर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही है। अगर, सोमवार रात तक कोई समाधान नहीं निकलता है, तो संघीय सरकार के अधिकतर कार्यालयों परिचालन बंद करना पड़ेगा, जिससे लाखों संघीय कर्मचारियों को वेतन अटकने के साथ आम लोगों के आवश्यक कार्य बाधित हो जाएंगे। आइए इसका कारण और समाधान जानते हैं।

विवाद आखिर क्या है प्रमुख विवाद? यह लड़ाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, जो संघीय कार्यबल में व्यापक सुधारों और एक आक्रामक राजनीतिक एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस में डेमोक्रेटिक नेता स्वास्थ्य सेवा और अन्य घरेलू कार्यक्रमों में कटौती के खिलाफ हैं। ऐसे में दोनों पक्ष समझौता करने से इनकार कर रहे हैं और इसका सीधा असर संघीय सरकार के कार्यालयों के कामकाज पर पड़ता नजर आ रहा है। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

परेशानी संघीय कार्यालयों के संचालन में क्या आ रही है परेशानी? सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है, जिसका अर्थ है कि कांग्रेस को विनियोजन में चूक से बचने के लिए सितंबर के अंत तक वित्त पोषण विधेयक को मंजूरी देनी होगी। फिलहाल दोनों सदनों में गतिरोध है। रिपब्लिकन नियंत्रित प्रतिनिधि सभा ने पिछले सप्ताह एक वित्त पोषण विधेयक पारित किया, लेकिन सीनेट ने प्रतिस्पर्धी अस्थायी विधेयकों को अस्वीकार कर दिया। ऐसे में सरकार के लिए आगे का रास्ता स्पष्ट हो गया।

गंभीरता ट्रंप ने डेमोक्रेटिक सांसदों के साथ रद्द की निर्धारित बैठक इस सप्ताह के शुरू में ट्रंप ने शीर्ष डेमोक्रेटिक सांसदों के साथ निर्धारित बैठक रद्द कर दी थी और चल रही वार्ता को निरर्थक बताया था। उन्होंने डेमोक्रेटिक नेताओं पर बेबुनियादी मांगे रखने का आरोप लगाया और संकेत दिया कि वे सरकार को खुला रखने की प्रस्तावित शर्तों पर समझौता नहीं करेंगे। इससे डेमोक्रेटिक सांसद नाराज हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस और रिपब्लिकन सांसदों पर जानबूझकर सरकार को बंद की ओर धकेलने का आरोप लगाया है।

मुद्दे गतिरोध के पीछे प्रमुख मुद्दे क्या हैं? वर्तमान गतिरोध के मूल में दोनों दलों की अलग-अलग प्राथमिकताएं हैं। डेमोक्रेटिक सांसद लोगों के स्वास्थ्य बीमा लागत कम करने के लिए किफायती देखभाल अधिनियम सब्सिडी को जारी रखने, वन बिग ब्यूटीफुल अधिनियम के तहत लागू मेडिकेड कटौती को वापस लेने और सार्वजनिक मीडिया के लिए वित्त पोषण की बहाली की मांग कर रहे हैं। हालांकि, व्हाइट हाउस और रिपब्लिकन सांसदों ने इन मांगों को सरकार संचालन के लिए गैरजरूरी बताते हुए खारिज कर दिया।

प्रभाव इसका अमेरिकी संघीय कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ट्रंप प्रशासन संघीय कार्यबल को नाटकीय रूप से कम करने की व्यापक योजना बना रहा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस तरह का सबसे व्यापक प्रयास है। सीनेट डेमोक्रेट्स की जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार, स्थगित त्यागपत्र कार्यक्रम के तहत एक लाख से अधिक संघीय कर्मचारी 30 सितंबर को औपचारिक रूप से इस्तीफा देंगे। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों को 8 महीने तक अवकाश पर रखा जाता है और नौकरी छोड़ने तक पूरा वेतन और लाभ दिया जाता है।

लागत क्या होगी सामूहिक त्यागपत्र कार्यक्रम की लागत? सामूहिक त्यागपत्र कार्यक्रम की लागत 14.8 अरब डॉलर (लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये) आंकी गई है। हालांकि, प्रशासनिक अधिकारियों का तर्क है कि इस एकमुश्त खर्च से अंततः सालाना 28 अरब डॉलर ( लगभग2.46 लाख करोड़ रुपये) की बचत होगी। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि इससे संघीय एजेंसियों की जरूरी काम करने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि इससे सरकार पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं आएगी।

जानकारी संघीय कर्मचारियों की संख्या में आएगी 2.75 लाख की कमी रिपोर्ट के अनुसार, समय से पहले सेवानिवृत्ति देने के कारण इस साल संघीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या में 2.75 लाख की कमी आ जाएगी, जो 1940 के दशक के बाद से नागरिक संघीय रोजगार में सबसे बड़ी गिरावट है।

असर सरकारी कामकाज बंद होने से सेवाओं पर क्या पड़ेगा असर? वित्तपोषण समझौता के बिना लाखों संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा या उन्हें बिना वेतन के काम करना पड़ेगा। सामाजिक सुरक्षा भुगतान, सैन्य अभियान, आव्रजन प्रवर्तन और हवाई यातायात नियंत्रण जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन कर्मचारियों की संख्या कम होने से सेवाएं बाधित होंगी। राष्ट्रीय उद्यान, स्मिथसोनियन संग्रहालय और अन्य सार्वजनिक स्थल पूरी तरह से बंद हो सकते हैं। खाद्य सुरक्षा निरीक्षण और आव्रजन सुनवाई स्थगित की जा सकती है, जिससे लंबित मामले बढ़ सकते हैं।

जानकारी साल 2018 के शटडाउन में क्या हुआ था? साल 2018 में ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 34 दिनों के शटडाउन ने लगभग 8 लाख संघीय कर्मचारियों को काम से अलग-थलग कर दिया था, जिससे यह आधुनिक अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन बन गया।