LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / ट्रंप के ओवल ऑफिस और कैबिनेट कक्ष में सोना ही सोना, साझा की वीडियो
ट्रंप के ओवल ऑफिस और कैबिनेट कक्ष में सोना ही सोना, साझा की वीडियो
डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस का दृश्य

ट्रंप के ओवल ऑफिस और कैबिनेट कक्ष में सोना ही सोना, साझा की वीडियो

लेखन गजेंद्र
Sep 29, 2025
11:17 am
क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल व्हाइट हाउस में कामकाज संभालने के साथ ही ओवल ऑफिस और कैबनेट कक्ष में भी काफी बदलाव किया है। उन्होंने पहले की अपेक्षा ओवल ऑफिस को नए पेंट से काफी चमकदार बनाया है और रोशनी बढ़ाई है। कार्यालय में सोने का उपयोग भी किया गया है। सोमवार को ट्रंप ने ओवल ऑफिस का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कार्यालय में उपयोग सोने का सामान दिखाया है।

सजावट

24 कैरेट सोने का उपयोग

ट्रंप ने ट्रुथ पर वीडियो साझा कर लिखा, 'व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस और कैबिनेट रूम में उच्चतम गुणवत्ता वाले 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया है। विदेशी नेता और बाकी सभी लोग इसकी गुणवत्ता और सुंदरता देखकर दंग रह जाते हैं। सफलता और सुंदरता के मामले में अब तक का सबसे बेहतरीन ओवल ऑफिस!!' वीडियो में सोने की नक्काशीदार लड़ियां दिख रही हैं, जिन्हें दीवार पर सजाया जाता है।

ट्विटर पोस्ट

ट्रंप ने साझा किया वीडियो

सजावट

पहले कैसा था ओवल ऑफिस?

ट्रंप ने ओवल ऑफिस का 'गोल्डन मेकओवर' किया है, जबकि जो बाइडन के समय 'न्यूट्रल टोन' थी। कार्यालय को सफेद रंग से पेंट करवाने के साथ ही कुर्सियों और लकड़ियों को सोने के रंग से पेंट करवाया है। तस्वीरों के फ्रेम और सजावटी चीजों को भी सोने से मढ़वाया है। टेबल लेंप भी सोने के रंग जैसी धातु का है। पहले फायर प्लेस के ऊपर हरियाली दिखती थी, जबकि ट्रंप ने फायरप्लेस के ऊपर सोने की सजावटी चीजें रखी हैं।

ट्विटर पोस्ट

कुछ ऐसा दिखता है ओवल ऑफिस