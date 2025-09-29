ट्रंप के ओवल ऑफिस और कैबिनेट कक्ष में सोना ही सोना, साझा की वीडियो
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल व्हाइट हाउस में कामकाज संभालने के साथ ही ओवल ऑफिस और कैबनेट कक्ष में भी काफी बदलाव किया है। उन्होंने पहले की अपेक्षा ओवल ऑफिस को नए पेंट से काफी चमकदार बनाया है और रोशनी बढ़ाई है। कार्यालय में सोने का उपयोग भी किया गया है। सोमवार को ट्रंप ने ओवल ऑफिस का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कार्यालय में उपयोग सोने का सामान दिखाया है।
ट्रंप ने ट्रुथ पर वीडियो साझा कर लिखा, 'व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस और कैबिनेट रूम में उच्चतम गुणवत्ता वाले 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया है। विदेशी नेता और बाकी सभी लोग इसकी गुणवत्ता और सुंदरता देखकर दंग रह जाते हैं। सफलता और सुंदरता के मामले में अब तक का सबसे बेहतरीन ओवल ऑफिस!!' वीडियो में सोने की नक्काशीदार लड़ियां दिख रही हैं, जिन्हें दीवार पर सजाया जाता है।
Some of the highest quality 24 Karat Gold used in the Oval Office and Cabinet Room of the White House. Foreign Leaders, and everyone else, “freak out” when they see the quality and beauty. Best Oval Office ever, in terms of success and look!!! President DJT pic.twitter.com/x1ckQ86wuA— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 28, 2025
ट्रंप ने ओवल ऑफिस का 'गोल्डन मेकओवर' किया है, जबकि जो बाइडन के समय 'न्यूट्रल टोन' थी। कार्यालय को सफेद रंग से पेंट करवाने के साथ ही कुर्सियों और लकड़ियों को सोने के रंग से पेंट करवाया है। तस्वीरों के फ्रेम और सजावटी चीजों को भी सोने से मढ़वाया है। टेबल लेंप भी सोने के रंग जैसी धातु का है। पहले फायर प्लेस के ऊपर हरियाली दिखती थी, जबकि ट्रंप ने फायरप्लेस के ऊपर सोने की सजावटी चीजें रखी हैं।
NEW: Trump shows off the Oval Office to his donors:— Ron Smith (@Ronxyz00) September 19, 2025
"That's all 24-karat gold. That's why it just beams... I just felt it was important for this office to take on a look that was appropriate. It's more representative of what it should be."
He's really working hard to lower… pic.twitter.com/sClxrTyy0R