ट्रंप के ओवल ऑफिस और कैबिनेट कक्ष में सोना ही सोना, साझा की वीडियो

ट्रंप ने ट्रुथ पर वीडियो साझा कर लिखा, ' व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस और कैबिनेट रूम में उच्चतम गुणवत्ता वाले 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया है। विदेशी नेता और बाकी सभी लोग इसकी गुणवत्ता और सुंदरता देखकर दंग रह जाते हैं। सफलता और सुंदरता के मामले में अब तक का सबसे बेहतरीन ओवल ऑफिस!!' वीडियो में सोने की नक्काशीदार लड़ियां दिख रही हैं, जिन्हें दीवार पर सजाया जाता है।

Some of the highest quality 24 Karat Gold used in the Oval Office and Cabinet Room of the White House. Foreign Leaders, and everyone else, “freak out” when they see the quality and beauty. Best Oval Office ever, in terms of success and look!!! President DJT pic.twitter.com/x1ckQ86wuA

सजावट

पहले कैसा था ओवल ऑफिस?

ट्रंप ने ओवल ऑफिस का 'गोल्डन मेकओवर' किया है, जबकि जो बाइडन के समय 'न्यूट्रल टोन' थी। कार्यालय को सफेद रंग से पेंट करवाने के साथ ही कुर्सियों और लकड़ियों को सोने के रंग से पेंट करवाया है। तस्वीरों के फ्रेम और सजावटी चीजों को भी सोने से मढ़वाया है। टेबल लेंप भी सोने के रंग जैसी धातु का है। पहले फायर प्लेस के ऊपर हरियाली दिखती थी, जबकि ट्रंप ने फायरप्लेस के ऊपर सोने की सजावटी चीजें रखी हैं।