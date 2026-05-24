होर्मज जलडमरूमध्य के नियंत्रण को लेकर क्यों झुकना नहीं चाहता ईरान?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि ईरान के साथ शांति समझौते पर 'काफी हद तक बातचीत' हो चुकी है। प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर पूरी तरह से खोलना शामिल होगा। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान वहां से गुजरने वाले जहाजों से कोई टोल नहीं लेगा, जैसा पहले दावा किया जा रहा था। हालांकि, इस मामले पर कई पेंच हैं। आइए समझते हैं ईरान होर्मुज पर क्यों नरमी नहीं बरत सकता।

बयान समझौते के बारे में ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मध्य पूर्व में सहयोगियों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। यह बातचीत ईरान और 'शांति' से जुड़े एक समझौते के बारे में थी। काफी हद तक एक समझौते पर बातचीत पूरी हो चुकी है, जिसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इस सौदे के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा चल रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते के कई अन्य तत्वों के अलावा होर्मुज जलडमरूमध्य को भी खोल दिया जाएगा।'

समझौते समझौते में कथित तौर पर क्या-क्या शामिल है? दोनों देशों के बीच 60 दिनों के लिए युद्धविराम होगा। ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाएगा। ईरान का कहना है कि 30 दिन के भीतर जहाजों का आवाजाही पहले की तरह सामान्य हो जाएगी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को सौंपने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने इसे खारिज किया है। दोनों पक्ष युद्धविराम के दौरान औपचारिक परमाणु वार्ता पर चर्चा करेंगे।

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ईरान ईरान ने समझौते में मतभेदों की ओर इशारा किया ईरान ने ट्रंप के बयान को 'अधूरा और वास्तविकता से दूर' बताया है। ईरान ने स्पष्ट किया कि होर्मुज पर चर्चा जारी है, लेकिन किसी भी अंतिम समझौते के लिए ईरान और अन्य क्षेत्रीय देशों के बीच समन्वय जरूरी है। ईरान ने उम्मीद जताई कि छोटी-छोटी जानकारियों और मुद्दों को सुलझाने के लिए 30 से 60 दिनों के बीच और बातचीत की जरूरत होगी। ईरान ने होर्मुज की निगरानी, ​बंदरगाहों की अमेरिकी नाकाबंदी और प्रतिबंध हटाने की मांग की है।

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