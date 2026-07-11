हरमनप्रीत कौर 9,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं

हरमनप्रीत कौर 9,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 11:10 am Jul 11, 202611:10 am

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 9,000 रन बनाने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। यह उपलब्धि उन्होंने शुक्रवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान हासिल की। ​​उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ 13 रनों की जरूरत थी और उन्होंने भारत की पारी के 24वें ओवर की 5वीं गेंद पर यह उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने कुल 58 रन बनाए।