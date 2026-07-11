मुंबई पुलिस को मिली दिल्ली के लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी

मुंबई पुलिस को मिली दिल्ली के लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी
क्या है खबर?
मुंबई पुलिस को शनिवार को एक धमकी भरा फोन आया जिसमें दिल्ली के लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। यह जानकारी दिल्ली पुलिस के नियंत्रण कक्ष के साथ साझा कर दी गई है। जांच करने पर पुलिस को पता चला कि धमकी भरा फोन फर्जी था। जांच के बाद अधिकारियों ने सुरक्षा संबंधी किसी और चिंता की बात सामने न आना बताया है। हालांकि, पुलिस अब धमकी देने वाले का पता लगाने में जुटी है।
पुनरावृत्ति
एक महीने पहले भी मिली थी धमकी
अधिकारियों ने बताया कि एक महीने पहले दिल्ली नगर निगम (MCD) के मेयर के आधिकारिक ईमेल पर एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कार्रवाई की। ईमेल में दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर संभावित विस्फोटों की चेतावनी दी गई थी, जिसके चलते अधिकारियों ने तत्काल बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्ते दस्ते के साथ मिलकर कार्रवाई की थी, लेकिन जांच में कुछ भी नहीं मिला था।
धमकी
पहले स्कूल और उड़ानों को भी मिली थी बम की धमकी
दिल्ली में बम की धमकियां मिलने का सिलसिला काफी पहले से चल रहा है। पूर्व में कई उड़ानों में बम होने की खबर सामने आई थी। जिसके बाद गहन तलाशी अभियान चलाया गया। बाद में पता चला कि ये धमकी झूठी थी। इसी स्कूलों में भी बम की धमकियां मिली थी। ऐसे में स्कूलों को खाली कराकर जांच कराई गई थी, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। पुलिस अब धमकी देने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है।