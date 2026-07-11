मुंबई पुलिस को मिली दिल्ली के लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी

मुंबई पुलिस को मिली दिल्ली के लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी

लेखन भारत शर्मा 10:57 am Jul 11, 202610:57 am

क्या है खबर?

मुंबई पुलिस को शनिवार को एक धमकी भरा फोन आया जिसमें दिल्ली के लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। यह जानकारी दिल्ली पुलिस के नियंत्रण कक्ष के साथ साझा कर दी गई है। जांच करने पर पुलिस को पता चला कि धमकी भरा फोन फर्जी था। जांच के बाद अधिकारियों ने सुरक्षा संबंधी किसी और चिंता की बात सामने न आना बताया है। हालांकि, पुलिस अब धमकी देने वाले का पता लगाने में जुटी है।