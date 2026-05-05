अमेरिका ने UAE पर हमलों के जवाब में ईरान की 6 छोटी नावों को नष्ट किया (फाइल तस्वीर)

अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की 6 छोटी नावों को नष्ट किया

लेखन गजेंद्र 11:12 am May 05, 202611:12 am

क्या है खबर?

पश्चिम एशिया में 8 अप्रैल को युद्धविराम लागू होने के बाद फिर एक बार तनाव बढ़ता दिख रहा है। सोमवार को ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। साथ ही, होर्मुज जलडमरूमध्य में एक जहाज को निशाना बनाया। इसके बाद अमेरिकी सेना ने होर्मुज में ईरान की 7 छोटी नावों को नष्ट कर दिया। यह हमला तब किया गया, जब होर्मुज से गुजर रहे 2 वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान ने मिसाइल दागी थी।