नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हाईवे जाम कर पुलिस पर पथराव कर दिया

मध्य प्रदेश: नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने पर समर्थकों का हंगामा, 8 पुलिसकर्मी घायल

लेखन आबिद खान 11:22 am Jul 11, 202611:22 am

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा उम्मीदवार की घोषणा करते ही बवाल मच गया है। यहां से पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन पार्टी आलाकमान ने आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया है। इसके बाद मिश्रा के समर्थक भड़क उठे। उन्होंने कल रात राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को बंद कर दिया और पुलिस पर पत्थरबाजी की।