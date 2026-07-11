मध्य प्रदेश: नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने पर समर्थकों का हंगामा, 8 पुलिसकर्मी घायल
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा उम्मीदवार की घोषणा करते ही बवाल मच गया है। यहां से पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन पार्टी आलाकमान ने आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया है। इसके बाद मिश्रा के समर्थक भड़क उठे। उन्होंने कल रात राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को बंद कर दिया और पुलिस पर पत्थरबाजी की।
प्रदर्शन
SP समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर घायल
शुक्रवार शाम से ही प्रदर्शनकारियों ने NH-44 को जाम करना शुरू कर दिया। इससे हाईवे पर 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आज सुबह प्रदर्शन हिंसक हो गया और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। इसमें SP और ASP समेत 8 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं, प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया।
बयान
कलेक्टर बोले- प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे
दतिया के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने कहा, "हमने पूरी रात प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद उनकी तरफ़ से पथराव शुरू हो गया। भीड़ को पीछे हटाने के लिए हमने आंसू गैस के गोले छोड़े। हमारे 8 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। SDOP के हाथ में गंभीर चोट आई। SP और ASP भी घायल हुए। मेरे सिर पर भी लगी, हालांकि मैंने हेलमेट पहन रखा था।"
भाजपा
भाजपा नेता बोले- पुलिस ने दफ्तर में कैद कर दिया
भाजपा के जिला मंत्री भानु सिंह ने आजतक से कहा, "हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से शीर्ष नेतृत्व से मांग कर रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट दिया जाए। हम संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रख रहे थे। हम लोगों ने पूरी रात रामधुन गाकर भाजपा से मांग करते हुए कहा कि टिकट नरोत्तम जी को दिया जाए लेकिन पुलिस प्रशासन और दतिया कलेक्टर की बर्बरता देखिए कि कार्यकर्ताओं को दफ्तर में कैद कर दिया।"
नाराजगी
क्यों नाराज हैं मिश्रा समर्थक?
दरअसल, भाजपा ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। यहां से मिश्रा को टिकट मिलना तय माना जा रहा था और उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था। जैसे ही पार्टी ने आशुतोष के नाम का ऐलान किया, मिश्रा के समर्थक सड़कों पर उतर आए। भाजपा जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। हंगामे के बाद दतिया में धारा 163 लागू की गई है।