'धमाल 4' के आगे पस्त हुई 'अल्फा'

'धमाल 4' के आगे 'अल्फा' ने टेके घुटने, 2 करोड़ कमाने में भी छूटे पसीने

लेखन नेहा शर्मा 11:22 am Jul 11, 202611:22 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर इस शुक्रवार यानी 10 जुलाई को अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' रिलीज हुई। फिल्म ने सिनेमाघरों में आते ही तहलका मचा दिया है। भले ही फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन पहले दिन कमाई के मामले में इसने बाजी मार ली है। आलम ये है कि फिल्म के आगे आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की एक्शन-थ्रिलर 'अल्फा' पूरी तरह पस्त हो गई है। आइए जानें दोनों फिल्मों की कमाई।