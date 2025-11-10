BBC के महानिदेशक और समाचार प्रमुख ने क्यों दिया इस्तीफा, ट्रंप को लेकर क्या है विवाद?

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ( BBC ) द्वारा अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल दंगे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को भ्रामक रूप से संपादित किए जाने का विवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में किए गए इस दावे के बाद BBC न्यूज के महानिदेशक टिम डेवी और मुख्य कार्यकारी डेबोरा टर्नेस ने इस्तीफा दे दिया है। अब रिपोर्ट है कि मामले में BBC औपचारिक माफी भी मांग सकता है।

विवाद क्या है पूरा विवाद? यह विवाद पिछले सप्ताह द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के बाद उत्पन्न हुआ, जिसमें कहा गया था कि निष्पक्षता पर चिंताएं सबसे पहले गर्मियों में माइकल प्रेस्कॉट द्वारा एक रिपोर्ट में उठाई गई थीं, जो जून तक BBC की संपादकीय मानक समिति के एक स्वतंत्र बाह्य सलाहकार थे। प्रेस्कॉट का दावा है कि अमेरिकी चुनाव से एक सप्ताह पहले BBC द्वारा प्रसारित 'ट्रम्प: ए सेकंड चांस?' डॉक्यूमेंट्री में एक भाग में ट्रंप के भाषण से छेड़छाड़ की थी।

आरोप प्रेस्कॉट ने BBC पर लगाया था पक्षपात करने का आरोप प्रेस्कॉट ने अपनी 19 पृष्ठों की एक रिपोर्ट में BBC के भीतर व्याप्त पक्षपात का आरोप लगाया गया था। उनका आरोप था कि BBC ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में वीडियो को तोड़-मरोड़कर पेश किया ताकि ऐसा लगे कि कैपिटल दंगों के लिए ट्रंप ने भीड़ को उकसाया था। इस क्लिप को ट्रंप के भाषण के तीन अलग-अलग हिस्सों से जोड़कर बनाया गया था और लगभग एक घंटे के अंतराल को हटाकर इसे एक धाराप्रवाह बयान जैसा दिखाया गया था।

इस्तीफा डेवी ने इस्तीफे को लेकर क्या कहा? अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए डेवी ने BBC वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा, "सभी सार्वजनिक संगठनों की तरह BBC भी परिपूर्ण नहीं है और हमें हमेशा खुला, पारदर्शी और जवाबदेह रहना चाहिए। हालांकि, यह एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन BBC न्यूज को लेकर चल रही बहस ने मेरे इस फैसले में काफी योगदान दिया है। BBC अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन कुछ गलतियां भी हुई हैं और महानिदेशक होने के नाते मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी।"

जानकारी इस्तीफे पर क्या बोले टर्नेस? टर्नेस ने कहा, "सार्वजनिक जीवन में नेताओं को पूरी तरह से जवाबदेह होना जरूरी है। इसीलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि, गलतियाँ हुई हैं, लेकिन लगाए गए आरोप कि BBC संस्थागत रूप से पक्षपाती है, पूरी तरह गलत है।"

प्रतिक्रिया रिपोर्ट पर किसने क्या दी प्रतिक्रिया? व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट द्वारा लीक हुए मेमो पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने और कैपिटल हिल विद्रोह के चित्रण को लेकर प्रसारणकर्ता पर जानबूझकर बेईमानी करने का आरोप लगाने के बाद BBC के वरिष्ठ प्रबंधन की आलोचना हुई। ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भ्रष्ट पत्रकारों का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने आगे कहा, "ये बहुत बेईमान लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के तराजू पर कदम रखने की कोशिश की।"

गंभीरता ब्रिटेन मंत्री लिसा नंदी ने आरोपों को बताया बेहद गंभीर मामले में ब्रिटेन की संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री लिसा नंदी ने आरोपों को बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का यह संपादन BBC के संपादकीय मानकों को लेकर कई चिंताओं में से एक है। यह सिर्फ पैनोरमा कार्यक्रम के बारे में नहीं है, हालांकि यह बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें सबसे गंभीर आरोप यह है कि BBC पर कठिन मुद्दों की रिपोर्टिंग में प्रणालीगत पूर्वाग्रह है।