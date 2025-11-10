माली में 5 भारतीयों के अपहरण के बाद उनको छुड़ाने की कोशिश तेज, अधिकारियों से संपर्क
क्या है खबर?
पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में 5 भारतीय नागरिकों के अपहरण के बाद उनको छुड़ाने की कोशिशें तेज कर दी गई है। बामाको में स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि वह नागरिकों की रिहाई के लिए माली के अधिकारियों और संबंधित कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है। नागरिकों का अपहरण 6 नवंबर को किया गया था। देश में पिछले कुछ सालों में हमलों और अपहरण की घटनाएं बढ़ गई है।
बयान
दूतावास ने क्या कहा?
भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा, 'दूतावास 6 नवंबर 2025 को माली में हमारे 5 नागरिकों के अपहरण की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से अवगत है। दूतावास उनकी जल्द से जल्द सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए माली के अधिकारियों और संबंधित कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है।' दूतावास ने पोस्ट में विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को भी टैग किया गया है, जो दिखाता है कि मामले को सरकार के उच्चतम स्तर पर निपटाया जा रहा है।
घटना
किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी
कोबरी के पास स्थानीय विद्युतीकरण परियोजना में कार्यरत 5 भारतीय नागरिकों के अपहरण की पुष्टि संबंधित कंपनी ने की थी। यहां अल-कायदा और ISIS सक्रिय हैं। कंपनी ने बताया था, "नागरिकों के अपहरण के बाद बाकी सभी भारतीय कर्मचारियों को राजधानी बमाको पहुंचा दिया गया है। अभी तक किसी भी समूह ने भारतीय नागरिकों के अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है और सभी आवश्यक जानकारी सरकार को दी जा चुकी है। भारतीयों को छुड़वाने के प्रयास किए जा रहे हैं।"