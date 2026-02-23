कौन था 136 करोड़ का इनामी एल मेंचो, जिसकी मौत के बाद मेक्सिको में भड़के दंगे?
क्या है खबर?
मेक्सिको की सेना ने देश के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल के सरगना नेमेसियो रुबन ओसेगुएरा सर्वेंटेस उर्फ एल मेंचो को मार गिराया है। वो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG) का मुखिया था और दुनिया के संबसे वांछित अपराधियों में शामिल था। उसकी मौत के बाद जालिस्को समेत कई राज्यों में उसके समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन किया है। कई जगह गाड़ियों में आगजनी और उपद्रव की खबरें सामने आई हैं। आइए एल मेंचो के बारे में जानते हैं।
पुलिस
पहले पुलिस अधिकारी था मेंचो
मेंचो का जन्म 1966 में मिचोआकन इलाके में हुआ था, जो अफीम और मारिजुआना के लिए बदनाम है। बचपन में मेंचो ने खेतों में मजदूरी की और फिर अमेरिका चला गया। यहां हेरोइन तस्करी के आरोप में उसे जेल में रहना पड़ा। निर्वासित होने के बाद वो मेक्सिको लौटा और पुलिस में भर्ती हो गया। हालांकि, जल्द ही वो नशे के कारोबार से जुड़ गया और खुद का 'CJNG' खड़ा कर लिया और मेक्सिको का सबसे प्रभावशाली माफिया बन गया।
कार्टेल
मेंचो के कार्टेल की लगभग पूरे अमेरिका में मौजूदगी
मेंचो ने मेक्सिको के सबसे बदनाम समूह मिलेनियो कार्टेल पर कब्जी करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर उसने मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली एक लोकल गैंग के साथ मिलकर CJNG बनाया और सिनालोआ के खिलाफ जंग छेड़ दी। 'अल चैपो' की गिरफ्तारी के बाद वह मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन गया। पिछले कुछ सालों में CJNG पर अमेरिका में भारी मात्रा में ड्रग्स तस्करी का आरोप लगा है, जिसमें फेंटानिल भी शामिल है।
हमले
मेंचो ने मार गिराया था सेना का हेलीकॉप्टर
मेंचो क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसका गिरोह विरोधियों को डराने के लिए सिर काटने जैसे जघन्य तरीके अपनाता था। 2015 में उसने खुद को पकड़ने आए एक सेना के हेलीकॉप्टर को रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) से गिरवा दिया था। इसी साल उसके गिरोह ने 6 हफ्तों के भीतर 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। 2020 में उसने मेक्सिको सिटी के तत्कालीन पुलिस प्रमुख पर भी हमला करवाया था, लेकिन वे बच निकले।
अभियान
कैसे मारा गया मेंचो?
मेक्सिको के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मेंचो जलिस्को में हुई गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गया था। हेलीकॉप्टर से मेक्सिको सिटी ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। अमेरिकी सरकार ने मेंचो के ऊपर 136 करोड़ रुपये का इनाम रखा था। अमेरिका ने उसके कार्टेल को आतंकी संगठन भी घोषित कर रखा था। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जमीन पर मौजूद ड्रग कार्टेल को खत्म करने की बात कही थी।