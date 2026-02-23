कौन था 136 करोड़ का इनामी एल मेंचो, जिसकी मौत के बाद मेक्सिको में भड़के दंगे?

पुलिस पहले पुलिस अधिकारी था मेंचो मेंचो का जन्म 1966 में मिचोआकन इलाके में हुआ था, जो अफीम और मारिजुआना के लिए बदनाम है। बचपन में मेंचो ने खेतों में मजदूरी की और फिर अमेरिका चला गया। यहां हेरोइन तस्करी के आरोप में उसे जेल में रहना पड़ा। निर्वासित होने के बाद वो मेक्सिको लौटा और पुलिस में भर्ती हो गया। हालांकि, जल्द ही वो नशे के कारोबार से जुड़ गया और खुद का 'CJNG' खड़ा कर लिया और मेक्सिको का सबसे प्रभावशाली माफिया बन गया।

कार्टेल मेंचो के कार्टेल की लगभग पूरे अमेरिका में मौजूदगी मेंचो ने मेक्सिको के सबसे बदनाम समूह मिलेनियो कार्टेल पर कब्जी करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर उसने मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली एक लोकल गैंग के साथ मिलकर CJNG बनाया और सिनालोआ के खिलाफ जंग छेड़ दी। 'अल चैपो' की गिरफ्तारी के बाद वह मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन गया। पिछले कुछ सालों में CJNG पर अमेरिका में भारी मात्रा में ड्रग्स तस्करी का आरोप लगा है, जिसमें फेंटानिल भी शामिल है।

हमले मेंचो ने मार गिराया था सेना का हेलीकॉप्टर मेंचो क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसका गिरोह विरोधियों को डराने के लिए सिर काटने जैसे जघन्य तरीके अपनाता था। 2015 में उसने खुद को पकड़ने आए एक सेना के हेलीकॉप्टर को रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) से गिरवा दिया था। इसी साल उसके गिरोह ने 6 हफ्तों के भीतर 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। 2020 में उसने मेक्सिको सिटी के तत्कालीन पुलिस प्रमुख पर भी हमला करवाया था, लेकिन वे बच निकले।

