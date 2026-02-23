मेक्सिको में ड्रग लॉर्ड एल मेनचो की हत्या के बाद भड़की हिंसा, भारतीयों को सलाह जारी

मेक्सिको में शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड नेमेसियो ओसेगुएरा उर्फ 'एल मेनचो' की मेक्सिकन सेना द्वारा हत्या के बाद पूरे देश में हिंसा भड़क गई है। सेना ने एक बयान में बताया कि जालिस्को राज्य के तापलपा कस्बे में सैनिकों के साथ झड़प में जालिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल के 59 वर्षीय नेता एल मेचनो घायल हो गए। मेक्सिको सिटी ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। उन पर 150 लाख डॉलर (करीब 136 करोड़ रुपये) का इनाम था।

हिंसा राजमार्ग अवरूद्ध, आगजनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबक, एल मेनचो की मौत के कुछ घंटों के भीतर, उनके समर्थक माने जाने वाले गिरोहों और बंदूकधारियों ने रविवार को पूरे मेक्सिको में राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया। बंदूकधारियों ने वाहनों और दुकानों में आग लगा दी और कई जगह से लूटपाट की खबरें भी आई हैं। हिंसा अन्य राज्यों में भी फैल गई। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम ने नागरिकों से शांत रहने का आग्रह किया और बताया कि अधिकारियों के साथ समन्वय में हैं।

सलाह भारतीयों के लिए सलाह जारी मेक्सिको में भारी हिंसा को देखते हुए भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सलाह जारी की है। दूतावास ने एक्स पर लिखा कि सुरक्षा ऑपरेशन के चलते सड़कें जाम हैं और आपराधिक गतिविधियां हो रही है, इसलिए जलिस्को स्टेट, तमाउलिपास स्टेट, मिचोआकन स्टेट, गुएरेरो स्टेट और न्यूवो लियोन स्टेट में रहने वाले भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक वहीं रहना चाहिए। वे इमरजेंसी में 911 पर कॉल करें और भारतीय दूतावास से +52 55 4847 7539 पर संपर्क करें।

ट्विटर पोस्ट मेक्सिको में हालात खराब हैं

Porque así trasladaban el cuerpo sin vida del líder narco "El Mencho" en CDMX.pic.twitter.com/7DtkI99X4t — Tendencias (@TTendenciaX) February 23, 2026

