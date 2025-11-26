ब्लिंकिट को पैरेंट कंपनी इटरनल से मिला 600 करोड़ रुपये का नया फंड 

क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट को उसकी पैरेंट कंपनी इटरनल से 600 करोड़ रुपये का नया फंड मिला है। रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया गया कि इटरनल इस साल ब्लिंकिट में अब तक 2,600 करोड़ रुपये निवेश कर चुका है। कंपनी ने जनवरी में 500 करोड़ और फरवरी में 1,500 करोड़ रुपये डाले थे। यह पैसा ब्लिंकिट के तेजी से बढ़ते ऑपरेशंस और विस्तार योजनाओं को सपोर्ट करने के लिए दिया गया है।

नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा ब्लिंकिट का डार्क स्टोर नेटवर्क ब्लिंकिट अपने डार्क स्टोर नेटवर्क को आक्रामक रूप से बढ़ा रही है। कंपनी का लक्ष्य मार्च 2027 तक 3,000 माइक्रो-वेयरहाउस बनाने का है, जबकि 30 सितंबर तक इनके संख्या 1,816 पहुंच चुकी थी। तेजी से विस्तार के कारण कंपनी को लगातार खर्च का सामना करना पड़ रहा है। जुलाई-सितंबर तिमाही में ब्लिंकिट ने 156 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग लॉस दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है।

चुनौतियां बढ़ते खर्च और कम होते मुनाफे से चुनौतियां ब्लिंकिट ने कहा कि उसका नुकसान तो कम हो रहा है, लेकिन यह कमी कंपनी की उम्मीद से कम है। इसकी वजह, स्टोर जल्दी-जल्दी खोलना, मार्केटिंग पर ज़्यादा खर्च करना, सप्लाई चेन पर निवेश बढ़ाना और मिली हुई बचत को ग्राहकों को फायदा के रूप में देना है। कंपनी के CEO अलबिंदर ढींडसा ने कहा कि ब्लिंकिट जल्द मुनाफा कमाने की बजाय लंबी अवधि की मजबूत और स्थिर ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान दे रही है।