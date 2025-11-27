अमेरिका ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद अफगान नागरिकों की आव्रजन अनुरोधों को रोका

अमेरिका ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद अफगान नागरिकों का आव्रजन तुरंत रोका

लेखन गजेंद्र 09:54 am Nov 27, 202509:54 am

क्या है खबर?

अमेरिका ने व्हाइट हाउस के पास अफगान शरणार्थी द्वारा गोलीबारी के बाद अफगान नागरिकों से जुड़े आव्रजन अनुरोधों को तुरंत रोक दिया है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) विभाग ने मौजूदा सुरक्षा और जांच प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा का हवाला देते हुए अफगान नागरिकों से संबंधित सभी आव्रजन अनुरोधों पर तत्काल और अनिश्चितकाल के लिए रोक लगाने की घोषणा की है। समीक्षा पूरी होने तक अफगानों के वीजा आवेदन, शरणार्थी दावे और अन्य आव्रजन प्रक्रियाएं स्थगित होंगी।