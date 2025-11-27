अमेरिका ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद अफगान नागरिकों का आव्रजन तुरंत रोका
क्या है खबर?
अमेरिका ने व्हाइट हाउस के पास अफगान शरणार्थी द्वारा गोलीबारी के बाद अफगान नागरिकों से जुड़े आव्रजन अनुरोधों को तुरंत रोक दिया है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) विभाग ने मौजूदा सुरक्षा और जांच प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा का हवाला देते हुए अफगान नागरिकों से संबंधित सभी आव्रजन अनुरोधों पर तत्काल और अनिश्चितकाल के लिए रोक लगाने की घोषणा की है। समीक्षा पूरी होने तक अफगानों के वीजा आवेदन, शरणार्थी दावे और अन्य आव्रजन प्रक्रियाएं स्थगित होंगी।
बयान
USCIS ने जारी किया बयान
USCIS ने एक्स पर घोषणा करते हुए लिखा, 'तुरंत प्रभाव से, अफगान नागरिकों से जुड़े सभी आव्रजन अनुरोध की सुरक्षा प्रक्रिया और पुनरीक्षण प्रोटोकॉल की आगे समीक्षा तक अनिश्चितकाल के लिए रोक दी गई है। हमारे देश और अमेरिकी लोगों की सुरक्षा हमारा एकमात्र फोकस और मिशन है।' विभाग ने यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घटना को 'जघन्य' और 'आतंकवादी कृत्य' बताने के बाद उठाया है। ट्रंप ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी।
घटना
क्या है घटना?
बुधवार को थैंक्सगिविंग की पूर्व संध्या पर 29 वर्षीय अफगान शरणार्थी रहमानुल्ला लकनवाल ने व्हाइट हाउस के पास गश्त कर रहे वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के 2 जवानों को गोली मार दी। तभी वहां पास में तैनात एक तीसरे गार्ड ने तुरंत गोली मारकर संदिग्ध को काबू में किया। आरोपी वाशिंगटन का रहने वाला है। वह 2021 से यहां रह रहा है। संदिग्ध ने 2024 में शरणार्थी के लिए आवेदन किया था, जिसे इसी साल मंजूरी मिली है।
बयान
ट्रंप ने बाइडन प्रशासन पर फोड़ा ठीकरा
घटना के समय राष्ट्रपति ट्रंप फ्लोरिडा स्थित अपने मार-ए-लागो क्लब में थैंक्सगिविंग डे मना रहे थे। वहीं से उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि संदिग्ध को सितंबर 2021 में बाइडन प्रशासन द्वारा अफगानिस्तान से हवाई जहाज से अमेरिका लाया गया था। घटना के बाद राजधानी में 500 अतिरिक्त नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। साथ ही पूरे परिसर को बंद कर दिया गया है।