कहां हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान? जेल अधिकारियों का आया बयान
क्या है खबर?
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के प्रमुख इमरान खान को लेकर सामने आ रही खबरों पर पाकिस्तानी जेल अधिकारियों ने लगाम लगाया है। उन्होंने अपना बयान जारी कर इस बात से इनकार किया कि इमरान को रावलपिंडी की अदियाला जेल से गुप्त रूप से स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि पूर्व प्रधानमंत्री किसी स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से भी पीड़ित हैं। जेल अधिकारियों ने कहा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है।
बयान
चिकित्सा सहायता मिल रही- जेल प्रशासन
जेल प्रशासन ने बयान में कहा, "अदियाला जेल से उनके स्थानांतरण की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनको चिकित्सा सहायता भी मिल रही है।" प्रशासन की ओर से यह स्पष्टीकरण तब जारी किया गया, जब उनकी PTI पार्टी ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री को 6 सप्ताह के लिए एकांत कारावास में रखा गया है और परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। सोशल मीडिया पर उनकी मौत की भी खबरें थी।
प्रताड़ना
इमरान से मिलने गई बहनों को पीटने का आरोप
इमरान की तीन बहनों नोरीन खान (नियाजी), अलीमा खान और उज़मा खान ने बुधवार को अपने भाई से मिलने के लिए जेल के बाहर धरना-प्रदर्शन किया था। उनका आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने उनके बाल पकड़कर घसीटा और पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया। इस बीच, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि इमरान को जेल में पहले की तुलना में कहीं अधिक आराम मिल रहा है।
जानकारी
2023 से जेल मे बंद हैं इमरान
इमरान 2022 में सत्ता गंवाने के बाद अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार और आतंकवाद के 186 मामले दर्ज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको सप्ताह में 2 बार परिवार-वकीलों से मिलने का अधिकार दिया है, जिसका पालन नहीं हो रहा।