पाकिस्तान जेल प्रशासन ने इमरान खान के बारे में जानकारी दी (फाइल तस्वीर)

कहां हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान? जेल अधिकारियों का आया बयान

लेखन गजेंद्र 11:12 am Nov 27, 202511:12 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के प्रमुख इमरान खान को लेकर सामने आ रही खबरों पर पाकिस्तानी जेल अधिकारियों ने लगाम लगाया है। उन्होंने अपना बयान जारी कर इस बात से इनकार किया कि इमरान को रावलपिंडी की अदियाला जेल से गुप्त रूप से स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि पूर्व प्रधानमंत्री किसी स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से भी पीड़ित हैं। जेल अधिकारियों ने कहा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है।