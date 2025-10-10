सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी, केरल हाई कोर्ट ने SIT को सौंपी जांच
क्या है खबर?
केरल में पतनमतिट्टा जिले की पहाड़ियों पर स्थित सबरीमाला मंदिर में स्थापित मूर्तियों से सोने की चोरी की पुष्टि हो गई है। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) की सतर्कता और सुरक्षा शाखा ने शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट को चोरी के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसके बाद केरल हाई कोर्ट ने चोरी की पुष्टि की। कोर्ट ने रिपोर्ट राज्य पुलिस प्रमुख को सौंपने का निर्देश दिया है, जो विशेष जांच दल (SIT) को मामला दर्ज करने का निर्देश देंगे।
चोरी
SIT को 6 हफ्ते में सौंपनी है रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन और न्यायमूर्ति केवी जयकुमार की खंडपीठ ने केरल पुलिस प्रमुख रावदा ए चंद्रशेखर को अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में शामिल किया है। कोर्ट ने SIT को जांच रिपोर्ट 6 हफ्ते में सौंपने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि जो साक्ष्य सामने आए हैं, उसमें सबरीमाला श्रीकोविल (गर्भगृह) के साइड फ्रेम और लिंटेल में सोने के दुरुपयोग का संकेत है, जो द्वारपालक मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने में पहले हुई अनियमितता जैसा है।
विवाद
पूरा मामला क्या है?
सबरीमाला स्वामी अयप्पा का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर में द्वारपाल समेत कई जगह सोने की परत चढ़ी है। यह विवाद 2019 का है, जब सोने की परत की चमक फीफी पड़ी थी। तब TDB ने बेंगलुरु के उन्नीकृष्णन पोट्टी (पूर्व पुजारी, अब व्यवसायी) को जिम्मेदारी दी, जिसने कुल 14 चादर (42.8 किलोग्राम, जिसमें 291 ग्राम सोना) हटाए। उसने चेन्नई की स्मार्ट क्रिएशंस कंपनी को चादर भेजी, जो वहां पहुंचकर 38.258 किलोग्राम की हो गई, यानी 4.541 किलोग्राम सोना गायब था।
जांच
अभी तक जांच में कुछ साबित नहीं
अभी तक जांच में पोट्टी की चोरी साबित नहीं हो सकी है। ऐसे में उन्हें न तो आरोपी बनाया गया है और न गिरफ्तार किया गया है। मंदिर के रिकॉर्ड भी यह नहीं दर्शाते कि इतनी ही मात्रा में सोना कभी TDB को सौंपा गया था। इसमें संदेह है। SIT इसकी भी जांच कर सकती है कि क्या फ्रेम में किए गए स्वर्ण आवरण कार्य में अनियमितताएं थीं और तांबे के आवरण से 474.90 ग्राम सोना निकाला गया था।