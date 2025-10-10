वेनेजुएला की मारिया कोरिना को मिला 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार, ट्रंप रह गए खाली हाथ

बयान लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मारिया को मिला पुरस्कार नोबेल पुरस्कार का ऐलान करते हुए समिति के अध्यक्ष ने कहा, 'नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव प्राप्त करने के उनके संघर्ष के लिए मारिया मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का निर्णय लिया है।' समिति ने कहा कि वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में मारिया का अहम योगदान रहा है।

वजह मारिया का चयन लाखों लोगों को प्रेरित करेगा- नोबेल समिति नोबेल समिति ने कहा, "मारिया जीवन को गंभीर खतरा होने के बावजूद देश में बनी रहीं। उनका यह चुनाव लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला है। लोकतंत्र उन लोगों पर निर्भर करता है जो चुप रहने से इनकार करते हैं, जो गंभीर जोखिम के बावजूद आगे बढ़ने का साहस करते हैं और जो हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे शब्दों, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए।"

परिचय कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो? मारिया राजनीतिज्ञ, इंजीनियर और मानवाधिकार वकील हैं, जिन्हें वेनेजुएला में विपक्ष की अग्रणी आवाज माना जाता है। वे आयरन लेडी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। 7 अक्टूबर, 1967 को कराकास में जन्मी मारिया की मां एक मनोवैज्ञानिक और पिता कारोबारी थे। उन्होंने एंडर्स बेलो कैथोलिक विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उनके पास फाइनेंस में मास्टर डिग्री भी है। 1992 में उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए एक NGO की स्थापना की थी।

ट्रंप की दावेदारी ट्रंप ने कहा था- उन्हें पुरस्कार नहीं मिलना अमेरिका का अपमान अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार खुद को नोबेल देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वे 8 युद्ध रुकवा चुके हैं, इसलिए उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि उन्हें पुरस्कार नहीं मिलना अमेरिका का अपमान होगा। ट्रंप को शांति के नोबेल के लिए पाकिस्तान, इजरायल, कंबोडिया, अजरबैजान और आर्मेनिया ने नामित किया था। साथ ही रवांडा और गैबॉन ने भी ट्रंप के नामांकन का समर्थन किया था।