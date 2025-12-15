LOADING...
सिडनी में बंदूकधारी हमलावर को अहमद अल अहमद ने पीछे से पकड़ लिया था

कौन हैं अहमद अल अहमद, जिसने सिडनी के बोंडी बीच पर बंदूकधारी को धर दबोचा?

लेखन गजेंद्र
Dec 15, 2025
11:00 am
क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर हुई गोलीबारी के बीच एक व्यक्ति की जमकर प्रशंसा हो रही है, जिसने बंदूकधारी हमलावर को हिम्मत दिखाते हुए पकड़ लिया। बहादुर व्यक्ति की पहचान 43 वर्षीय अहमद अल अहमद के रूप में हुई है, जो एक फल विक्रेता है। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो साझा किया जा रहा है, जिसमें निहत्था अहमद गोलीबारी के बीच एक हमलावर को पीछे से पकड़ लेता है, जिससे कई लोगों की जान बच जाती है।

बहादुरी

अहमद ने हमलावर को कैसे पकड़ा?

सोशल मीडिया पर 15 सेकंड के वीडियो में दिख रहा है कि अहमद खड़ी कारों के पीछे छिपता है और फिर पीछे से बंदूकधारी की ओर दौड़ता है। वह तुरंत लपककर उसकी गर्दन पकड़ लेता है, उससे राइफल छीनकर उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर उसी पर बंदूक तान देता है। बताया जा रहा है कि अहमद को 2 गोलियां लगी हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑस्ट्रेलिया में लोग उनको 'हीरो' बता रहे हैं।

परिवार

2 बच्चों के पिता हैं अहमद

अहमद सिडनी के दक्षिण में स्थित सदरलैंड शायर के रहने वाले हैं। वह 2 बच्चों के पिता हैं और एक फल की दुकान चलाते हैं। वह घटना के समय अपने चचेरे भाई के साथ बोंडी बीच पर घूमने पहुंचे थे। तभी उन्होंने हमलावर को गोलीबारी करते हुए देखा और उसे पकड़ने का निश्चय किया। अहमद के माता-पिता भी ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो कुछ सप्ताह पहले ही सीरिया से यहां आए हैं। अहमद की कंधे की सर्जरी हुई है।

प्रशंसा

अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली प्रधानमंत्री ने की प्रशंसा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सिडनी में एक हमलावर को पकड़ने वाले अहमद की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा, "एक बेहद बहादुर व्यक्ति ने जाकर हमलावरों में एक पर सीधे हमला किया और कई लोगों की जान बचाई। वह व्यक्ति इस समय अस्पताल में है और काफी गंभीर रूप से घायल है।" इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक में अहमद के साहसिक कार्य को "वीरता की पराकाष्ठा" बताया और उनकी बहादुरी को सलाम किया।

ट्विटर पोस्ट

अहमद अल अहमद ने हमलावर को पकड़ा

