ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर गोलीबारी करने वाले हमलावर पिता-पुत्र, एक पाकिस्तान का नागरिक

ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर रविवार को सामूहिक गोलीबारी को अंजाम देने वाले संदिग्धों के बारे में नई जानकारी सामने आई है। पुलिस ने बताया कि हमले में शामिल बंदूकधारी पिता और पुत्र हैं। उनकी उम्र 50 और 24 वर्ष है। घटना में इनके अलावा कोई अन्य हमलावर शामिल नहीं था। CBS न्यूज ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से बताया कि एक हमलवार की पहचान पाकिस्तान के नागरिक के रूप में हुई है।

जांच 50 वर्षीय हमलावर के नाम पर 6 हथियार पंजीकृत पुलिस आयुक्त ने बताया कि हमलावर नवीद अकरम (50) को पुलिस ने मौके पर गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि उसके बेटे साजिद अकरम (24) को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को जांच में पता चला कि मृतक 50 वर्षीय नवीद लाइसेंसी आग्नेयास्त्र धारक था। उसके नाम पर 6 हथियार पंजीकृत थे। पुलिस ने पश्चिमी सिडनी के उपनगरों बोनीरिग और कैम्पसी में स्थित संपत्तियों पर दो तलाशी वारंट जारी किए हैं।

हमला मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हुई पुलिस आयुक्त ने बताया कि घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। कुल 40 लोग घयाल हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी हैं। आयुक्त ने इस बात से इनकार किया है कि दोनों हमलावर पहले से पुलिस के लिए परिचित थे और घटनास्थल पर ISIS का झंडा मिला था। उन्होंने बताया कि पुलिस को घटनास्थल के पास 2 सक्रिय देसी बम मिले थे, जिन्हें बाद में निष्क्रिय कर दिया गया था।

