डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार से पहले अपनी इच्छा प्रकट की

नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा से पहले ट्रंप भी दौड़ में, पोस्ट किया- 'शांति का राष्ट्रपति'

लेखन गजेंद्र 12:35 pm Oct 09, 202512:35 pm

क्या है खबर?

नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा का सिलसिला चल रहा है। अभी तक चिकित्सा, भौतिक और रसायन विज्ञान के पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। इस बीच नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा से एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दौड़ में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी इच्छा प्रकट की है। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को एक्स पर ट्रंप की तस्वीर के साथ 'शांति का राष्ट्रपति' लिखकर पोस्ट किया है, जिसकी चर्चा शुरू हो गई है।