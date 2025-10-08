BCCI पर भड़के मनोज तिवारी, बोले- रोहित शर्मा की कप्तानी छीनना अपमानजनक

बयान BCCI ने किया रोहित का अपमान- मनोज तिवारी तिवारी ने रोहित के सफल रिकॉर्ड को देखते हुए BCCI के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने क्रिकट्रैकर से बात करते हुए कहा, "इस तरह से देखने पर यह उनका अपमान लगता है। टीम में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। कप्तानी छीनना, सच कहूं तो मुझे इसका कोई वाजिब कारण नहीं दिखता। जब आप किसी को कप्तान नियुक्त करते हैं, तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? आप नतीजों की उम्मीद करते हैं। और उन्होंने वो नतीजे दिए हैं।"

बयान रोहित अधिक सम्मान के थे हकदार- मनोज तिवारी तिवारी ने आगे कहा, "रोहित ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, टी-20 विश्व कप जिताया और 50 ओवरों के विश्व कप में तो बेहद करीब पहुंच गए। मेरा मानना ​​है कि वे इससे कहीं ज्यादा सम्मान के हकदार थे।" बता दें कि वनडे विश्व कप 2023 में रोहित की कप्तानी में उपविजेता रही भारतीय टीम का जीत प्रतिशत (90.90) अविश्वसनीय रहा था। उनके नेतृत्व में भारत ने 11 में से 10 मैच जीते और 1 में हार झेली।

बयान मनोज तिवारी ने दी रोहित को संन्यास की सलाह तिवारी ने कहा कि अगर वह रोहित की जगह होते, तो इस फैसले के बाद वनडे से संन्यास लेने पर विचार करते। तिवारी ने आगे कहा, "अगर आप मुझसे पूछें, तो उन्हें टीम से बाहर करने से पहले बेहतर होगा कि वह खुद ही टीम से हट जाएं। कम से कम इस तरह, वह अपनी गरिमा बरकरार रख पाएंगे।" बता दें कि रोहित टी-20 और टेस्ट प्रारूप को अलविदा कह चुके हैं और सिर्फ वनडे में खेलते हैं।