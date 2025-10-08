BCCI पर भड़के मनोज तिवारी, बोले- रोहित शर्मा की कप्तानी छीनना अपमानजनक
क्या है खबर?
हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुभमन गिल को वनडे प्रारूप का भी कप्तान नियुक्त किया था। इसके साथ ही बोर्ड ने रोहित शर्मा से वनडे टीम की कप्तानी भी ले ली थी। अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी बोर्ड के इस फैसले से बेहद नाराज दिखे हैं। उन्होंने इसे रोहित का अपमान करने वाला खराब निर्णय बताया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
बयान
BCCI ने किया रोहित का अपमान- मनोज तिवारी
तिवारी ने रोहित के सफल रिकॉर्ड को देखते हुए BCCI के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने क्रिकट्रैकर से बात करते हुए कहा, "इस तरह से देखने पर यह उनका अपमान लगता है। टीम में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। कप्तानी छीनना, सच कहूं तो मुझे इसका कोई वाजिब कारण नहीं दिखता। जब आप किसी को कप्तान नियुक्त करते हैं, तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? आप नतीजों की उम्मीद करते हैं। और उन्होंने वो नतीजे दिए हैं।"
बयान
रोहित अधिक सम्मान के थे हकदार- मनोज तिवारी
तिवारी ने आगे कहा, "रोहित ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, टी-20 विश्व कप जिताया और 50 ओवरों के विश्व कप में तो बेहद करीब पहुंच गए। मेरा मानना है कि वे इससे कहीं ज्यादा सम्मान के हकदार थे।" बता दें कि वनडे विश्व कप 2023 में रोहित की कप्तानी में उपविजेता रही भारतीय टीम का जीत प्रतिशत (90.90) अविश्वसनीय रहा था। उनके नेतृत्व में भारत ने 11 में से 10 मैच जीते और 1 में हार झेली।
बयान
मनोज तिवारी ने दी रोहित को संन्यास की सलाह
तिवारी ने कहा कि अगर वह रोहित की जगह होते, तो इस फैसले के बाद वनडे से संन्यास लेने पर विचार करते। तिवारी ने आगे कहा, "अगर आप मुझसे पूछें, तो उन्हें टीम से बाहर करने से पहले बेहतर होगा कि वह खुद ही टीम से हट जाएं। कम से कम इस तरह, वह अपनी गरिमा बरकरार रख पाएंगे।" बता दें कि रोहित टी-20 और टेस्ट प्रारूप को अलविदा कह चुके हैं और सिर्फ वनडे में खेलते हैं।
कप्तानी
वनडे में दूसरे सबसे बेहतर जीत प्रतिशत वाले कप्तान रहे रोहित
क्रिकबज के अनुसार, कप्तान के रूप में रोहित का जीत प्रतिशत 75 है, जो कम से कम 50 वनडे मैचों में कप्तानी करने वालों में वेस्टइंडीज के दिग्गज क्लाइव लॉयड (76.2) के बाद दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कुल 56 मैचों में टीम की कप्तानी की, जिसमें से 42 में उन्हें जीत और 12 में हार मिली है। इसी तरह 2 मैच अनिर्णित रहे हैं। भारतीय कप्तानों में रोहित, विराट कोहली (68.4) और धोनी (55) के मुकाबले बहुत आगे रहे