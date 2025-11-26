पाकिस्तान: इमरान खान से मिलने गई बहनों को बाल पकड़कर घसीटा, आखिर कहां हैं पूर्व प्रधानमंत्री?

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख इमरान खान 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं, लेकिन उनका कोई अता-पता नहीं है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तानी सरकार ने उनका लोगों से मिलना-जुलना बंद कर दिया है। मंगलवार रात उनकी बहनें नोरीन खान, अलीमा खान और उजमा खान उनसे मिलने गई थीं, लेकिन उनको बाल पकड़कर घसीटा गया और पीटा गया। रात भर जेल के सामने PTI समर्थकों का हंगामा हुआ है।

बर्ताव जेल के बाहर उनकी बहनों के साथ क्या हुआ? इमरान की बहनों ने पंजाब पुलिस प्रमुख उस्मान अनवर को पत्र लिखकर पुलिसकर्मियों पर बिना उकसावे के क्रूर और सुनियोजित हिंसा का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा, "हमने इमरान की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया था। न सड़कें जाम कीं, न गैरकानूनी आचरण में शामिल रहे। फिर भी, इलाके की स्ट्रीट लाइटें बंद कर दी गईं। इसके बाद पंजाब पुलिसकर्मियों ने 71 साल की उम्र में, मेरे बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और सड़क पर घसीटा।"

जेल पिछले साल हुई थी मुलाकात इमरान के परिजनों को एक साल से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। अंतिम बार उनकी तीनों बहनों ने परिवार के साथ 30 अक्टूबर, 2024 को अदियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में इमरान से मुलाकात की थी। यह मुलाकात 2 घंटे तक चली थी। उस समय, मुलाकात के बाद उनकी बहनों ने बताया था कि पाकिस्तान सरकार इमरान की जेल की बिजली काट रही है, उन्हें घटिया खाना दे रही है और उन्हें व्यायाम करने से रोक रही है।

मुलाकात कोर्ट के आदेश भी नहीं मान रही सरकार अक्टूबर 2024 के बाद से आज तक इमरान से उनके परिजनों की दूसरी मुलाकात का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। 24 मार्च 2025 को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान की अपने परिवार, वकीलों और दोस्तों के साथ द्वि-साप्ताहिक बैठक करने की मंजूरी दी थी। कोर्ट के आदेश के बावजूद कोई मुलाकात नहीं कराई गई, तो कोर्ट ने फिर 24 अक्टूबर, 2025 को अदियाला जेल अधिकारियों को निर्देश जारी मुलाकात कराने को कहा। फिर भी, अधिकारियों ने बार-बार इसकी अवहेलना की।

जानकारी क्या एकांतवास में हैं इमरान? इमरान को लेकर अभी कुछ भी ज्ञात नहीं है। उन्हें दूसरे स्थान में शिफ्ट करने की बात सामने आई है, जबकि कुछ बता रहे कि एकांत कारावास रखा गया है। सोशल मीडिया पर उनकी मौत की खबरें भी फैल रही हैं। हालांकि, सरकार चुप है।