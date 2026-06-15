होर्मुज खुलेगा, ईरान को मिलेगी फ्रीज संपत्ति; अमेरिका-ईरान समझौते में क्या-क्या शामिल?

विवाद

शर्तों को लेकर विवाद भी सामने आए

अमेरिका ने ईरान के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि समझौता होने के 60 दिन के दौरान उसकी फ्रीज संपत्ति जारी कर दी जाएगी। एक अधिकारी ने CNN से कहा, "यह गलत है। जब तक ईरान अपनी प्रतिबद्धता लागू नहीं करेगा, तब तक कोई फंड जारी नहीं किया जाएगा।" इससे पहले ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा था कि अगले चरण की बातचीत तभी शुरू होगी, जब अमेरिका पहले अपने वादे पूरे करेगा।