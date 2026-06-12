जहाजों पर कितने भारतीय करते हैं काम, फिलहाल ओमान खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में कितने फंसे?

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फिलहाल कितने भारतीय फंसे हुए हैं?

समाचार एजेंसी PTI ने मार्च में बताया था कि फारस और ओमान की खाड़ी में कम से कम 37 भारतीय ध्वज वाले जहाज फंसे थे, जिनमें 1,100 से अधिक नाविक सवार थे। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने अब तक 3,474 नाविकों को स्वदेश भेजा है। अप्रैल में यह आंकड़ा 2,929 था और मार्च में 253 था। वहीं, DG शिपिंग कम्युनिकेशन सेंटर को नाविकों और उनके परिवारों से 11,600 फोन और 25,800 ईमेल मिले हैं।