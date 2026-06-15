अमेरिका-ईरान में हुआ शांति समझौता, 19 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे हस्ताक्षर

पाकिस्तान का बयान

शहबाज बोले- लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तुरंत रुकेगा युद्ध

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा, 'यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। दोनों पक्षों ने लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और हमेशा के लिए रोकने का ऐलान किया है। हम विवाद का कूटनीतिक समाधान खोजने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए अमेरिका-ईरान का धन्यवाद करना चाहते हैं। हम समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्की के नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करते हैं।'