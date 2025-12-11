NewsBytesExplainer: डोनाल्ड ट्रंप के 'गोल्ड कार्ड' से कैसे मिलेगी अमेरिकी नागरिकता, कितने पैसे देने होंगे?

अब आप पैसे देकर अमेरिका की नागरिकता खरीद सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए गोल्ड कार्ड वीजा की घोषणा की है। इसे खरीदने के लिए आपको 10 लाख डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपये) देने होंगे और आपको अमेरिका के स्थायी निवासी का दर्जा मिल जाएगा। आज से इसे खरीदने के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आइए इस कार्ड से जुड़ी हर बात जानते हैं।

कार्ड क्या है गोल्ड कार्ड? गोल्ड कार्ड एक नया वीजा-आधारित आव्रजन कार्यक्रम है, जो अमेरिका में 'वैध स्थायी निवास' प्रदान करता है। इसे पारंपरिक रोजगार या परिवार-प्रायोजित वीजा के बजाय निवेश के जरिए खरीदा जा सकता है। ट्रंप ने इसी साल फरवरी में ये कार्यक्रम शुरू किया था। ये असाधारण योग्यता वाले विदेशी नागरिकों के लिए मौजूदा EB-1 और EB-2 वीजा की जगह लेगा। इसे लाने का उद्देश्य अमेरिका में रोजगार सृजन और कमाई को बढ़ाना है।

राशि आप कितने पैसे देकर खरीद सकते हैं गोल्ड कार्ड? आम लोग इसे करीब 9 करोड़ रुपये में खरीद सकेंगे। इसके अलावा आवेदकों को अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग को करीब 13 लाख रुपये का अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। वहीं, अगर कोई कंपनी विदेशी कारीगर को अमेरिकी नागरिकता दिलाना चाहती है, तो उसे 18 करोड़ रुपये देने होंगे। ये राशि अमेरिकी सरकार को एक तरह से उपहार के तौर पर दी जाएगी। पहले गोल्ड कार्ड की कीमत 42 करोड़ रुपये थी, जिसे अब कम किया गया है।

ग्रीन कार्ड ये ग्रीन कार्ड से कैसे अलग है? ग्रीन कार्ड कई तरह से प्राप्त किया जा सकता है जैसे- नौकरी कर रहे पेशेवर के परिवार के सदस्यों को, असाधारण कुशल श्रमिकों को, लॉटरी और शरणार्थियों को भी ये दिया जाता है। अगर आप अमेरिका में व्यवसाय स्थापित करते हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार देते हैं, तो भी आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। इसके उलट, गोल्ड कार्ड सीधे-सीधे पैसे देकर नागरिकता लेने से जुड़ा है। यानी आप केवल पैसे से नागरिकता खरीद सकते हैं।

अंतर ग्रीन कार्ड और गोल्ड कार्ड में ये भी हैं अंतर ग्रीन कार्ड का आवेदन आमतौर पर एक लंबी और बहु-चरणीय प्रक्रिया होती है। इसमें कागजी कार्रवाई, रोजगार सत्यापन, कोटा और पृष्ठभूमि जांच शामिल होती है। साथ ही इसकी अधिकतम संख्या भी निर्धारित होती है। वहीं, गोल्ड कार्ड में ऐसा कुछ झंझट नहीं है। यानी अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप तुरंत अमेरिकी नागरिकता हासिल कर सकते हैं। हालांकि, ग्रीन कार्ड की तरह गोल्ड कार्ड के आवेदकों की भी पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी।

वजह ट्रंप ने क्यों शुरू की ये योजना? ट्रंप ने पहले कहा था, "गोल्ड कार्ड योजना के जरिए जुटाए गए धन का उपयोग अमेरिकी वित्तीय घाटे को कम करने के लिए किया जाएगा। वे अमेरिका में निवेश कर सकते हैं और हम उस पैसे का उपयोग अपने घाटे को कम करने के लिए कर सकते हैं।" वहीं, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि गोल्ड कार्ड के बदले मिलने वाले पैसे सीधे अमेरिकी सरकार को दिए जाएंगे, जो इसे आसान बनाएगा।